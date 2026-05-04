https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/iran-disisleri-abd-maksimalist-taleplerden-vazgecemiyor-1105472861.html

İran Dışişleri: ABD maksimalist taleplerden vazgeçemiyor

İran Dışişleri: ABD maksimalist taleplerden vazgeçemiyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin yavaş olmasının asıl nedeninin 'ABD'nin maksimalist talepleri' olduğunu... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T11:23+0300

2026-05-04T11:23+0300

2026-05-04T11:23+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

umman

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf5fce28005b735cab88897a15bc22aa.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin tutumuna yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bekayi, Washington yönetiminin “maksimalist taleplerden vazgeçemediğini” belirterek bunun diplomasi sürecini yavaşlattığını ifade etti.Bekayi, İran ile ABD arasında devam eden gerilimde müzakerelerin istenilen hızda ilerlememesinden Amerika Birleşik Devletleri’ni sorumlu tuttu.'Savaş uluslararası hukuka aykırı'İranlı sözcü, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerinin “yasa dışı” olduğunu savunarak, bölgedeki ülkelerin de bu durumun farkında olduğunu dile getirdi. Bekayi, savaşa doğrudan veya dolaylı şekilde katılan tüm ülkelerin “sorumlu” olduğunu vurguladı.Hürmüz için Umman ile temasBekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçişine yönelik bir protokol üzerinde ikili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Söz konusu boğaz, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.Avrupa’ya maliyet vurgusuBekayi ayrıca, Avrupa liderlerinin de savaşın küresel etkilerine dikkat çektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz dahil bazı Avrupalı liderlerin çatışmaların hem Avrupa’ya hem de dünyaya “ağır maliyetler” getirdiğini dile getirdiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iranin-talepleri-ve-cekinceleri-pakistan-uzerinden-abdye-iletildi-1105273375.html

i̇ran

umman

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, umman, abd