Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube
Güneydoğu Asya kökenli, mor renkli, vanilya-fındık tadına sahip tatlı bir kök olan ube patatesi, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Maça çayının tahtına aday... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:38+0300
Güneydoğu Asya kökenli, mor renkli, vanilya-fındık tadına sahip tatlı bir kök olan ube patatesi, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Maça çayının tahtına aday gösterilen ubeli tarifleri milyonlar seyrediyor, kafeler ise 'ube latteyi' şimdiden piyasaya sürmeye başladı bile.
Sosyal medyanın yeni gözde yiyeceği olan ube şimdiden çeşit çeşit tariflerde yer almaya başladı. Daha önce bu tahtta oturan Maça (Matcha) tozunun yerine aday gösterilen ube, kafe ve restoranların menüsünde yer bulmaya başladı.
Ube, dünyanın büyük bir bölümünde uzun zamandır az bulunan bir ürün olmasına karşın Filipinler'de son derece yaygın bir sebze olarak biliniyor ve yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ancak son yıllarda, hızla kahve dükkanlarının vazgeçilmezi haline gelen parlak yeşil Japon çayı matcha'nın yükselen bir halefi olarak ün kazandı bile.
Tatlı patates olarak bilinen ubeye, içeceklerin yanı sıra tatlı tariflerinde de çok sık rastlanmaya başlandı. Ube içeren menüler kafelerde yerini alırken ubeli yiyecek ve içecek tarifleri ise sosyal medyada viral olan videolar arasında yer alıyor.
Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre, artan küresel talep, ube ve ube bazlı ürün ihracatını geçen yıl 3 milyon doların üzerine çıkararak 2024 yılına göre yüzde 20 artırdı.
Ube (mor patates), oldukça besleyici bir kök sebze olarak yağ oranı düşük ve özellikle antosiyaninler olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir.
100 gram çiğ ube; yaklaşık 120 kalori, 27 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 1 gram protein içerir ve kolesterol barındırmaz. Ayrıca C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından da iyi bir kaynaktır.
Ube’nin (mor patates) sağlık faydaları şöyle özetlenebilir:
Yoğun mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidanlardır ve hücreleri oksidatif hasara karşı korur.
İçerdiği lif ve dirençli nişasta, faydalı bağırsak bakterilerini besleyerek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasını destekler.
Doğal olarak tatlı bir tada sahip olmasına rağmen, içerdiği dirençli nişasta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.
Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.