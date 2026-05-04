Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube

Güneydoğu Asya kökenli, mor renkli, vanilya-fındık tadına sahip tatlı bir kök olan ube patatesi, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Maça çayının tahtına aday... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

Sosyal medyanın yeni gözde yiyeceği olan ube şimdiden çeşit çeşit tariflerde yer almaya başladı. Daha önce bu tahtta oturan Maça (Matcha) tozunun yerine aday gösterilen ube, kafe ve restoranların menüsünde yer bulmaya başladı. Ube, dünyanın büyük bir bölümünde uzun zamandır az bulunan bir ürün olmasına karşın Filipinler'de son derece yaygın bir sebze olarak biliniyor ve yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ancak son yıllarda, hızla kahve dükkanlarının vazgeçilmezi haline gelen parlak yeşil Japon çayı matcha'nın yükselen bir halefi olarak ün kazandı bile. Tatlı patates olarak bilinen ubeye, içeceklerin yanı sıra tatlı tariflerinde de çok sık rastlanmaya başlandı. Ube içeren menüler kafelerde yerini alırken ubeli yiyecek ve içecek tarifleri ise sosyal medyada viral olan videolar arasında yer alıyor. Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre, artan küresel talep, ube ve ube bazlı ürün ihracatını geçen yıl 3 milyon doların üzerine çıkararak 2024 yılına göre yüzde 20 artırdı.Ube nedir?Ube (mor patates), oldukça besleyici bir kök sebze olarak yağ oranı düşük ve özellikle antosiyaninler olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir.100 gram çiğ ube; yaklaşık 120 kalori, 27 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 1 gram protein içerir ve kolesterol barındırmaz. Ayrıca C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından da iyi bir kaynaktır.Ube’nin (mor patates) sağlık faydaları şöyle özetlenebilir:

