Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/maca-iceceginin-yerine-aday-sosyal-medyanin-yeni-gozdesi-mor-renkli-ube-1105477294.html
Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube
Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube
Sputnik Türkiye
Güneydoğu Asya kökenli, mor renkli, vanilya-fındık tadına sahip tatlı bir kök olan ube patatesi, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Maça çayının tahtına aday... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:30+0300
2026-05-04T13:38+0300
yaşam
filipinler
güneydoğu asya
ube
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105477893_0:229:1402:1018_1920x0_80_0_0_21c679a32d9f9a4a54f454683b24eddf.png
Sosyal medyanın yeni gözde yiyeceği olan ube şimdiden çeşit çeşit tariflerde yer almaya başladı. Daha önce bu tahtta oturan Maça (Matcha) tozunun yerine aday gösterilen ube, kafe ve restoranların menüsünde yer bulmaya başladı. Ube, dünyanın büyük bir bölümünde uzun zamandır az bulunan bir ürün olmasına karşın Filipinler'de son derece yaygın bir sebze olarak biliniyor ve yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ancak son yıllarda, hızla kahve dükkanlarının vazgeçilmezi haline gelen parlak yeşil Japon çayı matcha'nın yükselen bir halefi olarak ün kazandı bile. Tatlı patates olarak bilinen ubeye, içeceklerin yanı sıra tatlı tariflerinde de çok sık rastlanmaya başlandı. Ube içeren menüler kafelerde yerini alırken ubeli yiyecek ve içecek tarifleri ise sosyal medyada viral olan videolar arasında yer alıyor. Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre, artan küresel talep, ube ve ube bazlı ürün ihracatını geçen yıl 3 milyon doların üzerine çıkararak 2024 yılına göre yüzde 20 artırdı.Ube nedir?Ube (mor patates), oldukça besleyici bir kök sebze olarak yağ oranı düşük ve özellikle antosiyaninler olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir.100 gram çiğ ube; yaklaşık 120 kalori, 27 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 1 gram protein içerir ve kolesterol barındırmaz. Ayrıca C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından da iyi bir kaynaktır.Ube’nin (mor patates) sağlık faydaları şöyle özetlenebilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/turkiyede-de-satiliyor-unlu-termos-markasinin-8-milyondan-fazla-urun-geri-cagrildi-3-kisi-gorme-1105474109.html
filipinler
güneydoğu asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105477893_0:0:1403:1052_1920x0_80_0_0_642700ae358c24df2d423e87e86861b6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, güneydoğu asya, ube
filipinler, güneydoğu asya, ube

Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube

13:30 04.05.2026 (güncellendi: 13:38 04.05.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMaça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube
Maça içeceğinin yerine aday: Sosyal medyanın yeni gözdesi mor renkli ube - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Güneydoğu Asya kökenli, mor renkli, vanilya-fındık tadına sahip tatlı bir kök olan ube patatesi, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Maça çayının tahtına aday gösterilen ubeli tarifleri milyonlar seyrediyor, kafeler ise 'ube latteyi' şimdiden piyasaya sürmeye başladı bile.
Sosyal medyanın yeni gözde yiyeceği olan ube şimdiden çeşit çeşit tariflerde yer almaya başladı. Daha önce bu tahtta oturan Maça (Matcha) tozunun yerine aday gösterilen ube, kafe ve restoranların menüsünde yer bulmaya başladı.
Ube, dünyanın büyük bir bölümünde uzun zamandır az bulunan bir ürün olmasına karşın Filipinler'de son derece yaygın bir sebze olarak biliniyor ve yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ancak son yıllarda, hızla kahve dükkanlarının vazgeçilmezi haline gelen parlak yeşil Japon çayı matcha'nın yükselen bir halefi olarak ün kazandı bile.
Tatlı patates olarak bilinen ubeye, içeceklerin yanı sıra tatlı tariflerinde de çok sık rastlanmaya başlandı. Ube içeren menüler kafelerde yerini alırken ubeli yiyecek ve içecek tarifleri ise sosyal medyada viral olan videolar arasında yer alıyor.
Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göre, artan küresel talep, ube ve ube bazlı ürün ihracatını geçen yıl 3 milyon doların üzerine çıkararak 2024 yılına göre yüzde 20 artırdı.
© Fotoğrafube tatlı patates
ube tatlı patates - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
ube tatlı patates
© Fotoğraf

Ube nedir?

Ube (mor patates), oldukça besleyici bir kök sebze olarak yağ oranı düşük ve özellikle antosiyaninler olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir.
100 gram çiğ ube; yaklaşık 120 kalori, 27 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 1 gram protein içerir ve kolesterol barındırmaz. Ayrıca C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından da iyi bir kaynaktır.
Ube’nin (mor patates) sağlık faydaları şöyle özetlenebilir:
Yoğun mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidanlardır ve hücreleri oksidatif hasara karşı korur.
İçerdiği lif ve dirençli nişasta, faydalı bağırsak bakterilerini besleyerek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasını destekler.
Doğal olarak tatlı bir tada sahip olmasına rağmen, içerdiği dirençli nişasta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.
Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.
termos - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
YAŞAM
Türkiye'de de satılıyor: Ünlü termos markasının 8 milyondan fazla ürün geri çağrıldı, 3 kişi görme kaybı yaşadı
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала