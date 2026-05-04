Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kuzey-koreli-kadin-futbol-takimi-ilk-kez-guney-korede-maca-cikacak-1105469424.html
Kuzey Koreli kadın futbol takımı ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak
Kuzey Koreli kadın futbol takımı ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir ilk futbol maçı yapılacak. Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T09:55+0300
2026-05-04T09:55+0300
spor
kuzey kore
güney kore
kadın futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105469937_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_627217606eeff10c3b4e93db8fc1f5dd.jpg
Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu.Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/samsunspordan-galatasaraya-agir-darbe-sampiyonluk-dugumu-yine-cozulmedi-puan-durumu-ne-1105449193.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105469937_31:0:942:683_1920x0_80_0_0_18cf07ff710d9293b6dcc825f8599267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, güney kore, kadın futbol takımı
kuzey kore, güney kore, kadın futbol takımı

Kuzey Koreli kadın futbol takımı ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak

09:55 04.05.2026
© AP Photo / Jon Chol JinArşiv görsel: Kuzey Koreli kadın futbol takımı
Arşiv görsel: Kuzey Koreli kadın futbol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Jon Chol Jin
Abone ol
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir ilk futbol maçı yapılacak. Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.
Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
Samsunspor'dan Galatasaray'a ağır darbe: 4-1 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
SPOR
Samsunspor'dan Galatasaray'a ağır darbe: Şampiyonluk düğümü yine çözülmedi, puan durumu ne?
Dün, 09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала