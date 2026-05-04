https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kuzey-koreli-kadin-futbol-takimi-ilk-kez-guney-korede-maca-cikacak-1105469424.html

Kuzey Koreli kadın futbol takımı ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak

Kuzey Koreli kadın futbol takımı ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir ilk futbol maçı yapılacak. Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T09:55+0300

2026-05-04T09:55+0300

2026-05-04T09:55+0300

spor

kuzey kore

güney kore

kadın futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105469937_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_627217606eeff10c3b4e93db8fc1f5dd.jpg

Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu.Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/samsunspordan-galatasaraya-agir-darbe-sampiyonluk-dugumu-yine-cozulmedi-puan-durumu-ne-1105449193.html

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, güney kore, kadın futbol takımı