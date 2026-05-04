Kabine bugün toplanıyor: Masada terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T11:18+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve dünyadaki gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı tatili de da masada. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağının da gündeme alınabileceği belirtiliyor.
Terörsüz Türkiye'de sürecindeki son durum ele alınacak
Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda Ortadoğu'da savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Hürmaz Boğazı'ndaki son gelişmelerin yanı sıra bunun Türkiye ekonomisine yansımalarının ve alınacak ek tedbirlerin de görüşüleceği dile getirilirken, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuların da ele alınacağı kaydediliyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da en çok merak edilenler arasında. Kabine toplantısında bu konunun da ele alınması bekleniyor.
Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs (Salı) - Yarım Gün Tatil
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs (Çarşamba)
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs (Perşembe)
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs (Cuma)
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs (Cumartesi)