Japonya Başbakanı: Hürmüz'deki sevkiyat krizi Asya Pasifik’te enerji akışını vurdu
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin Asya Pasifik'te enerji arzını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Başbakanın Avustralya...
2026-05-04T14:24+0300
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, İran savaşı nedeniyle küresel petrol akışında yaşanan kesintilerin Asya Pasifik bölgesinde büyük etki yarattığını söyledi.Takaichi, Avustralya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki durumun bölge ekonomileri üzerinde doğrudan baskı oluşturduğunu ifade etti.Enerji hattında daralma büyüyorHürmüz Boğazı’ndan normalde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazının önemli bir kısmı geçiyor, ancak sevkiyat çatışmalarla başlayan süreçte büyük ölçüde durma noktasına geldi.Bölgeden çıkan petrolün yaklaşık yüzde 80’i Asya’ya yöneldiği için enerji sevkiyatındaki eksikliklerin etkileri özellikle bu bölgede hissediliyor.Takaichi konuyla ilgili, "Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması Hint-Pasifik üzerinde büyük etki yaratıyor" dedi.Japonya ve Avustralya’dan ortak adımBaşbakan Takaichi'nin Avustralya ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde, Japonya ve Avustralya enerji ve kritik madenler alanında iş birliğini güçlendirme kararı aldı.Avustralya, Japonya’ya enerji tedarikinde önemli rol oynayan ülkelerden biri olduğu için ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılıyor.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de konu hakkında "Sıvı yakıt ve rafine petrol ürünlerindeki kesintiler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor" sözlerini kullandı.Savunma ve stratejik işbirliği genişliyorİki ülke yalnızca enerji değil, ekonomi ve savunma alanlarında da iş birliğini artırma yönünde adımlar atarak ortak projelere milyarlarca dolarlık destek planladıklarını bildirdiler.Ayrıca taraflar, bölgedeki güvenlik dengeleri nedeniyle askeri iş birliğini de güçlendireceklerini belirtti.
