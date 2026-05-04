Hizbullah: İsrail'in saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz, dolaylı müzakereden yanayız
Hizbullah, İsrail'in saldırılarına rağmen diplomatik çözümü desteklediklerini belirterek doğrudan değil dolaylı müzakereden yana olduklarını açıkladı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:05+0300
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıları durduracak diplomatik girişimleri desteklediklerini ancak doğrudan müzakerelere karşı olduklarını ifade etti.Kasım, Hizbullah’ın resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, “Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan’ın kapasitesini koruyan dolaylı müzakere diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir ve faydasızdır” ifadelerini kullandı.'Ateşkes yok, saldırılar sürüyor'Kasım, sahadaki duruma ilişkin değerlendirmesinde İsrail’in saldırılarının ABD desteğiyle sürdüğünü öne sürdü. Lübnan’da fiilen bir ateşkes olmadığını savunan Kasım, sivillerin hedef alındığını ve saldırıların devam ettiğini dile getirdi.Lübnan’ın saldırıya uğrayan taraf olduğunu belirten Kasım, ülkenin güvenliği ve egemenliği için uluslararası güvencelere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal ettiKasım, 27 Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmasına uzun süre bağlı kaldıklarını ancak İsrail’in bu anlaşmayı “binlerce kez ihlal ettiğini” iddia etti. Hizbullah lideri, İsrail’in kuzey yerleşimlerinin güvenliği gerekçesinin de bu çerçevede geçerli olmadığını savundu.'Çözüm teslimiyet değil'Açıklamasında çözümün askeri ya da siyasi tavizler olmadığını belirten Kasım, Lübnan’ın zayıflatılmasına yol açacak herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade etti.Kasım, mevcut krizin aşılmasında “direnişin sürmesi, iç uzlaşı, İran ile ABD arasında olası bir anlaşmadan faydalanılması ve uluslararası baskı mekanizmalarının devreye girmesinin” etkili olabileceğini söyledi.Kasım, doğrudan müzakerelerin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun siyasi hedeflerine hizmet edeceğini savunarak, bunun aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’a da avantaj sağlayacağını öne sürdü.
