https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/kuresel-sumud-filosu-aktivistleri-turkiyeye-donuyor-59-aktivistin-31i-yarali-1105433769.html

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye dönüyor: 59 aktivistin 31'i yaralı

01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T21:22+0300

türki̇ye

gazze

i̇srail

küresel sumud filosu

sumud filosu

saldırı

saldırı girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433487_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6b0e8ce285b457d6364bb3a523522da3.jpg

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince düzenlenen müdahalede 31 aktivistin yaralandığı bildirildi.Filodan yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında Yeni Zelanda ve Avustralya’dan 4, İtalya ve ABD’den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya ve Almanya’dan 2’şer, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz’den ise 1’er kişi bulunuyor. Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı olduğu belirtilirken, 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.'40 saat kötü muameleye maruz kaldılar'Filo yetkilileri, İsrail donanmasına ait bir gemide alıkonulan aktivistlerin yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Açıklamada, aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları ifade edildi.59 kişi Türkiye’ye getiriliyorÖte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan filo katılımcılarını Girit’ten Türkiye’ye getiren uçağın ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapmasının beklendiğini açıkladı.Uçakta Türkiye’nin yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan toplam 59 kişinin bulunduğu bildirildi.

türki̇ye

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

