İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye dönüyor: 59 aktivistin 31'i yaralı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 59 kişinin Girit'ten Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktığını ve uçağın... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince düzenlenen müdahalede 31 aktivistin yaralandığı bildirildi.Filodan yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında Yeni Zelanda ve Avustralya'dan 4, İtalya ve ABD'den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya ve Almanya'dan 2'şer, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz'den ise 1'er kişi bulunuyor. Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı olduğu belirtilirken, 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.'40 saat kötü muameleye maruz kaldılar'Filo yetkilileri, İsrail donanmasına ait bir gemide alıkonulan aktivistlerin yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Açıklamada, aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları ifade edildi.59 kişi Türkiye'ye getiriliyorÖte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan filo katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçağın ilerleyen saatlerde İstanbul'a iniş yapmasının beklendiğini açıkladı.Uçakta Türkiye'nin yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan toplam 59 kişinin bulunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 59 kişinin Girit’ten Türkiye’ye getirilmek üzere yola çıktığını ve uçağın İstanbul’a iniş yapmasının beklendiğini açıkladı. 31 aktivistin ise İsrail güçlerince düzenlenen müdahalede yaralandığı belirtildi.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince düzenlenen müdahalede 31 aktivistin yaralandığı bildirildi.
Filodan yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında Yeni Zelanda ve Avustralya’dan 4, İtalya ve ABD’den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya ve Almanya’dan 2’şer, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz’den ise 1’er kişi bulunuyor. Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı olduğu belirtilirken, 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

'40 saat kötü muameleye maruz kaldılar'

Filo yetkilileri, İsrail donanmasına ait bir gemide alıkonulan aktivistlerin yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Açıklamada, aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları ifade edildi.

59 kişi Türkiye’ye getiriliyor

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan filo katılımcılarını Girit’ten Türkiye’ye getiren uçağın ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapmasının beklendiğini açıkladı.
Uçakta Türkiye’nin yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan toplam 59 kişinin bulunduğu bildirildi.
