https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/istanbulda-400-liralik-tirasa-7-bin-100-lira--berber-dukkani-muhurlendi-1105469846.html

İstanbul'da 400 liralık tıraşa 7 bin 100 lira: Berber dükkanı mühürlendi

İstanbul'da 400 liralık tıraşa 7 bin 100 lira: Berber dükkanı mühürlendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih’te bir berberin, 400 liraya anlaştığı turiste 7 bin 100 lira fatura çıkardığı iddiası gündem oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T09:54+0300

2026-05-04T09:54+0300

2026-05-04T09:54+0300

türki̇ye

berber

ceza

ticaret bakanlığı

fatih belediyesi

fatih

haliç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105469682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f0690b99bd0467b3fcfc976d0378f03d.jpg

Fatih ilçesi Haliç bölgesinde faaliyet gösteren bir berberin, saç kesimi için 400 liraya anlaştığı turiste yüksek tutarlı fatura çıkardığı iddia edildi.İddialara göre, söz konusu işletme müşteriye şu kalemlerden ücret talep etti:Toplamda 7 bin 100 lira talep edilmesi, fahiş fiyat tartışmalarını beraberinde getirdi.Ticaret bakanlığı harekete geçtiGörüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhal takibe alınmıştır. Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir. Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir. Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir."Berber dükkanı mühürlendiYapılan incelemelerin ardından berber dükkanı mühürlendi.Bekir Kaplan, işletmenin Fatih Belediyesi tarafından mühürlendiğini açıkladı.Kaplan, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:"Yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/meteorolojiden-26-il-icin-sari-kodlu-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1105466265.html

türki̇ye

fatih

haliç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berber, ceza, ticaret bakanlığı, fatih belediyesi, fatih, haliç