İsrail Başsavcısı Netanyahu'nun affı için uzlaşma görüşmelerine "şartlı onay" verdi
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin af kapsamında yürütülebilecek uzlaşma görüşmelerine, "ön... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin af kapsamında yürütülebilecek uzlaşma görüşmelerine, "ön koşulsuz ve davanın seyrine zarar vermediği" sürece katılabileceğini duyurdu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Başsavcı Baharav-Miara, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uzlaşma çağrısına olumlu yanıt verdi.
Baharav-Miara, Herzog'un hukuk danışmanı Michal Tzuk-Shapir'e dün gönderdiği mektupta, Netanyahu tarafıyla af konusunda yapılacak olası bir uzlaşma görüşmesine "ön koşulsuz ve davanın seyrine zarar vermediği" sürece katılabileceğini ifade etti.
Başsavcı, mektubunda bu aşamada "diyaloğun formatı, nasıl yürütüleceği veya nerede gerçekleşeceği dahil olmak üzere diğer konulara" değinmeyeceğini belirtti.
İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından 28 Nisan Salı günü yapılan ve 3 Mayıs'a kadar yanıt verilmesi istenen uzlaşma görüşmeleri çağrısına Başbakan Netanyahu tarafından bir yanıt gelmedi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 28 Nisan'da Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasından af talebine ilişkin İsrail Başsavcısı Baharav-Miara ile Başbakanın avukatı Amit Hadad'a uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunmuştu.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.
