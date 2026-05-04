İran medyası: ABD donanmasına ait gemi vuruldu
İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini ileri sürdü. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:31+0300
13:13 04.05.2026 (güncellendi: 13:31 04.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini ileri sürdü.
İran devlet televizyonu İran donanmasının, ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı bölgesine girişini engellediğini bildirdi.
Fars haber ajansının yerel kaynaklara atıfta bulundurduğu haberine göre, İran'ın uyarılarını görmezden gelen ABD savaş gemisi Cask Adası yakınlarında hedef alındı. Haberde, iki füzenin isabet ettiği belirtilen geminin geri döndüğü aktarıldı.
Olay, Trump'ın ABD'nin Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri ‘yönlendirmek’ için
‘Özgürlük Projesi’ne başlayacağını söylemesinin ardından yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı, bu kapsamda 15 bin askeri personel,
100'den fazla kara ve deniz üssü uçağının görevde bulunacağını açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları harita yayınlamıştı
İran Devrim Muhafızları donanması, ABD'nin gemilere askeri 'eskort' açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin yeni bir haritasını yayınladı.
İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritada bölge, batıda İran'ın Keşm adasının en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir çizgiyle başlıyor. Doğuda, bölge İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra Emirliği arasındaki bir hat üzerinde sona eriyor.
Şu anda ABD’nin gerçekten ticari gemilere deniz kuvvetleriyle eskortluk yapıp yapmayacağı ya da bunun sadece bir yönlendirme olup olmadığı net değil.