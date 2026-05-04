https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/icisleri-bakanligi-acikladi-gonullu-geri-donus-yapan-suriyeli-sayisi-belli-oldu--1105484794.html

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

İçişlere Bakanlığı, 8 Aralık 2024'ten itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 667 bin 565'e ulaştığını açıkladı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T17:19+0300

2026-05-04T17:19+0300

2026-05-04T17:24+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

göç i̇daresi başkanlığı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

mustafa çiftçi

suriyeli göçmenler

ülkesine dönen suriyeli sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/52/1040245281_0:134:1200:809_1920x0_80_0_0_f5803ea65a05277d61fff3aecceb3a1a.jpg

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğunu açıkladı. Gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı ise 8 Aralık 2024'ten bu yana 667 bin 565'i buldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılından beri ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının ise 1.5 milyona yaklaştığı belirtildi. 2016'dan beri dönen Suriyelilerin sayısı yaklaşık 1.5 milyonBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı" yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır."Açıklamada, paylaşılan bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/silah-sahipligi-eylem-plani-hayata-geciyor-psikolojik-testler-artirilacak-evde-guvenli-kasa-zorunlu-1105476895.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, göç i̇daresi başkanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mustafa çiftçi, suriyeli göçmenler, ülkesine dönen suriyeli sayısı