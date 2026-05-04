Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/icisleri-bakanligi-acikladi-gonullu-geri-donus-yapan-suriyeli-sayisi-belli-oldu--1105484794.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu
Sputnik Türkiye
İçişlere Bakanlığı, 8 Aralık 2024'ten itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 667 bin 565'e ulaştığını açıkladı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T17:19+0300
2026-05-04T17:24+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
göç i̇daresi başkanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
mustafa çiftçi
suriyeli göçmenler
ülkesine dönen suriyeli sayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/52/1040245281_0:134:1200:809_1920x0_80_0_0_f5803ea65a05277d61fff3aecceb3a1a.jpg
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğunu açıkladı. Gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı ise 8 Aralık 2024'ten bu yana 667 bin 565'i buldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılından beri ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının ise 1.5 milyona yaklaştığı belirtildi. 2016'dan beri dönen Suriyelilerin sayısı yaklaşık 1.5 milyonBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı" yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır."Açıklamada, paylaşılan bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/silah-sahipligi-eylem-plani-hayata-geciyor-psikolojik-testler-artirilacak-evde-guvenli-kasa-zorunlu-1105476895.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/52/1040245281_121:0:1200:809_1920x0_80_0_0_2d2b87f211b76cbb448c88a7e5073770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇çişleri bakanlığı, göç i̇daresi başkanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mustafa çiftçi, suriyeli göçmenler, ülkesine dönen suriyeli sayısı
i̇çişleri bakanlığı, göç i̇daresi başkanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mustafa çiftçi, suriyeli göçmenler, ülkesine dönen suriyeli sayısı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı belli oldu

17:19 04.05.2026 (güncellendi: 17:24 04.05.2026)
© AASuriye'ye dönüş konvoyu
Suriye'ye dönüş konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© AA
Abone ol
İçişlere Bakanlığı, 8 Aralık 2024'ten itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 667 bin 565'e ulaştığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğunu açıkladı. Gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı ise 8 Aralık 2024'ten bu yana 667 bin 565'i buldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılından beri ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının ise 1.5 milyona yaklaştığı belirtildi.

2016'dan beri dönen Suriyelilerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı" yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır."
Açıklamada, paylaşılan bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.
Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
TÜRKİYE
Silah sahipliği eylem planı hayata geçiyor: Psikolojik testler artırılacak, evde güvenli kasa zorunlu olacak
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала