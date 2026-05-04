Dünyanın en yaşlı köpeği 31 yaşında: Lazare için Guinness başvurusu
Fransa’da yaşayan 'continental toy spaniel' cinsi Lazare isimli bir köpek, dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği unvanına aday gösterildi. Detaylar haberde...
2026-05-04T12:47+0300
12:47 04.05.2026
© Fotoğraf : Instagram
Fransa’da yaşayan küçük süs spanieli cinsi bir köpek, dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği unvanına aday gösterildi.
Lazare adlı köpeğin 4 Aralık 1995 doğumlu olduğu düşünülüyor. Bu durum, Fransa Hayvanları Koruma Derneği’nin (SPA) Guinness Rekorlar Kitabı ile temasa geçmesine neden oldu.
Barınaktan sahiplenilen Lazare’ın 31 yaşına ulaştığı belirtilirken, bu yaş doğrulanırsa köpek tarihe geçebilir. Daha önce bu unvan, 1939 yılında 29 yaşında ölen 'Bluey' adlı Avustralya 'sığır köpeğine' aitti.
1939'da 29 yaşında öldüğü düşünülen Bluey, dünyanın en çok yaşayan köpeği olarak kabul ediliyordu
Yetkililer, Lazare’ın yaşının mikroçip verileriyle belirlendiğini ve doğum tarihinin Fransız soyağacı kayıt sistemi üzerinden de doğrulandığını açıkladı. Barınak sorumlusu Anne-Sophie Moyon, “Çifte kontrol yaptık, hiçbir şüphe yok. Lazare 31. yaşında” dedi.

Sağlık sorunlarıyla yaşamını sürdürüyor

İleri yaşı nedeniyle Lazare’ın çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Köpeğin artrit (eklem iltihabı), kısmi işitme kaybı, görme bozukluğu ve sürekli dışarı sarkan dili olduğu ifade ediliyor.

Yeni yuvasını buldu

Lazare, önceki sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransız Alpleri’ndeki Annecy Marlioz Spa barınağında bir süre kaldıktan sonra kısa süre önce yeni bir yuvaya kavuştu.
Lazare ve yeni sahibi
Yeni sahibi Ophelie Boudol ise rekor ihtimaliyle ilgilenmediğini belirterek, “Onu sahiplenmemin nedeni hayvanları sevmemdi. Aramızda anında bir bağ oluştu. Hayatının sonunu barınakta geçirmesi düşünülemezdi. Sevgi dolu bir aileye ihtiyacı vardı” dedi.
Guinness yetkililerinin başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor.
