https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/dunyanin-en-tehlikeli-adasina-kacak-giris-olecegimi-sandim-1105485637.html

Dünyanın en tehlikeli adasına kaçak giriş: 'Öleceğimi sandım'

Dünyanın en tehlikeli adasına kaçak giriş: 'Öleceğimi sandım'

Sputnik Türkiye

Brezilya açıklarında bulunan ve girilmesi kesinlikle yasak olan, binlerce ölümcül yılanın evi Yılan Adası (Ilha da Queimada Grande), çılgın bir maceraya ev... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T17:32+0300

2026-05-04T17:32+0300

2026-05-04T17:32+0300

yaşam

60 minutes

haberler

bryan fry

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097321720_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_604ef23896b8843a0dfbd9bbc98c1cde.jpg

Dünyanın en ölümcül yerlerinden biri olarak kabul edilen ve Brezilya'nın Sao Paulo kıyılarında yer alan Yılan Adası (Ilha da Queimada Grande), bu kez bilimsel bir araştırma için değil, bir internet fenomeni tarafından kaçak yollarla ziyaret edildi. Gerçek adı Miles Routledge olan YouTuber Lord Miles, sadece araştırmacıların ve bilim insanlarının doktor eşliğinde girmesine izin verilen bu izole kara parçasına sızarak büyük bir risk aldı. Yaklaşık 106 dönümlük bu kayalık alan, dünyanın en zehirli türlerinden biri olan Altın Mızrak Başlı Engerek (Golden Lancehead) yılanının dünyadaki tek yaşam alanıdır.Orta çağ zırhıyla yılanların arasındaAdaya ulaşmak için Brezilya Sahil Güvenliği'ni ustalıkla atlatan Miles ve ekibi, karaya ayak bastıktan sonra hayatta kalabilmek için sıra dışı bir yöntem seçti. Fenomen, yılan ısırıklarından korunmak için yanına orta çağ zırhı alarak adanın iç kesimlerine doğru ilerledi. Adanın en yüksek noktasında bulunan ve yerel efsanelere göre içindekilerin yılan saldırısı sonucu öldüğü söylenen terk edilmiş feneri hedefleyen Miles, "Bu bir tık tuzağı değil, dünyanın en tehlikeli yerlerinden birindeyim" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.'Sıvı kaybı yılanlardan daha büyük risk oldu'Yolculuğu sırasında dehidrasyon (sıvı kaybı) ve teknik sorunlarla boğuşan Miles, bir noktada "her şeyin bittiğini" düşündüğünü ifade etti. Ancak beklediğinin aksine, yol boyunca çok az sayıda yılanla karşılaştığını belirten YouTuber, belgesellerin durumu olduğundan daha korkutucu yansıtabileceğini iddia etti. Yine de uzmanlar, bu adadaki yılanların zehrinin bir insanı bir saat içinde öldürebilecek kadar güçlü olduğu konusunda uyarıyor. Miles, adadan sağ salim ayrıldıktan sonra takipçilerine teşekkür ederek, "Brezilya sahil güvenliğine yavaş botları için, yılanlara ise beni görmedikleri için minnettarım" dedi.Uzmanlardan hayati uyarı: 'Acı i̇çinde ölürsünüz'Daha önce 2019 yılında 60 Minutes ekibiyle adaya giden gazeteci Tara Brown ve ekibi de benzer uyarılarda bulunmuştu. Avustralyalı moleküler biyolog Bryan Fry, bu adadaki bir ısırığın "çığlıklar içinde, son derece acılı bir ölüme" yol açacağını belirtmişti. Yerel balıkçıların "hazineyi korumak için oraya konulmuş yılanlar" efsanesi nedeniyle yaklaşmaya bile korktuğu Yılan Adası, maceraperestler için her ne kadar çekici görünse de, yetkililer bu tür kaçak girişimlerin ölümle sonuçlanabileceği konusunda sert uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/nasa-acikladi-meksika-sehri-hizla-cokuyor-1105485066.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

60 minutes, haberler, bryan fry