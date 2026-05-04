Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/bati-basini-abdnin-almanyadan-5-bin-asker-cekme-karari-avrupa-icin-buyuk-bir-krizin-isareti-1105478359.html
Batı basını: ABD’nin Almanya’dan 5 bin asker çekme kararı Avrupa için büyük bir krizin işareti
Batı basını: ABD’nin Almanya’dan 5 bin asker çekme kararı Avrupa için büyük bir krizin işareti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da konuşlu 5 bin askeri geri çekme kararı, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu daha derin güvenlik sorunlarının yalnızca bir... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:24+0300
2026-05-04T13:24+0300
dünya
abd
nato
donald trump
almanya
asker çekme
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105477555_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a9a5a24d8ef9ec90fc32a8bb13073087.jpg
Son bir yılda ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde gerginlik dikkat çekici şekilde arttı. Gümrük vergileri üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar, Washington’un Grönland’ı ilhak tehdidi ve Ukrayna’ya yardım konusundaki görüş ayrılıkları bu gerilimin başlıca başlıkları arasında yer aldı. Ancak uzmanlara göre en kritik sorun, NATO çerçevesinde yaşanan transatlantik ayrışma.Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran politikası nedeniyle ABD’yi eleştirmesinin ardından Almanya’daki asker sayısını azaltacağını açıkladı. Merz, Washington’un İran karşısında ‘küçük düşürüldüğünü’ söylemişti.Trump ayrıca İspanya ve İtalya’yı da İran’a yönelik ABD operasyonlarına destek vermemekle suçladı ve bu ülkelerdeki Amerikan askerlerinin de çekilebileceğini ima etti.Avrupa güvenliği için kritik eşikABD’nin Avrupa güvenliğine verdiği desteğin zayıfladığı bir dönemde, Avrupa başkentlerinde endişe yarattığını belirten ABD merkezli CNN’in analizinde “Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa savunma harcamalarını artırma sözü verse de, uzmanlara göre kısa sürede ciddi bir kapasite artışı sağlamak zor” notu düşüldü.Avrupa’nın 'savunma açmazı'Avrupa ülkeleri savunma bütçelerini 2030’a kadar neredeyse iki katına çıkararak yaklaşık 750 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor. Ancak asıl sorun yalnızca harcama değil, bu kaynakların nasıl kullanılacağı.“Avrupa’da savunma sanayisi uzun süredir parçalı bir yapı sergiliyor” denilen analizde şu ifadeler yer aldı:İki yol ayrımıAnalizde ‘Avrupa’nın önünde iki seçenek bulunduğu’ belirtildi ve bu seçenekler şöyle sıralandı:Avrupa’nın kendi savunmasını bağımsız şekilde sağlayabilmesi hala ulaşılması zor bir hedef olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/iran-medyasi-abd-donanmasina-ait-gemi-vuruldu-1105478276.html
abd
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105477555_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_895f1f876c36f1a69e8778714fe9383e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nato, donald trump, almanya, asker çekme, friedrich merz
abd, nato, donald trump, almanya, asker çekme, friedrich merz

Batı basını: ABD’nin Almanya’dan 5 bin asker çekme kararı Avrupa için büyük bir krizin işareti

13:24 04.05.2026
© REUTERS Angelika WarmuthAlmanya'daki ABD askerleri ülkenin güneyindeki Hohenfels'teki bir eğitim kampında
Almanya'daki ABD askerleri ülkenin güneyindeki Hohenfels'teki bir eğitim kampında - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© REUTERS Angelika Warmuth
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da konuşlu 5 bin askeri geri çekme kararı, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu daha derin güvenlik sorunlarının yalnızca bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Son bir yılda ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde gerginlik dikkat çekici şekilde arttı. Gümrük vergileri üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar, Washington’un Grönland’ı ilhak tehdidi ve Ukrayna’ya yardım konusundaki görüş ayrılıkları bu gerilimin başlıca başlıkları arasında yer aldı. Ancak uzmanlara göre en kritik sorun, NATO çerçevesinde yaşanan transatlantik ayrışma.
Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran politikası nedeniyle ABD’yi eleştirmesinin ardından Almanya’daki asker sayısını azaltacağını açıkladı. Merz, Washington’un İran karşısında ‘küçük düşürüldüğünü’ söylemişti.
Trump ayrıca İspanya ve İtalya’yı da İran’a yönelik ABD operasyonlarına destek vermemekle suçladı ve bu ülkelerdeki Amerikan askerlerinin de çekilebileceğini ima etti.

Avrupa güvenliği için kritik eşik

ABD’nin Avrupa güvenliğine verdiği desteğin zayıfladığı bir dönemde, Avrupa başkentlerinde endişe yarattığını belirten ABD merkezli CNN’in analizinde “Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa savunma harcamalarını artırma sözü verse de, uzmanlara göre kısa sürede ciddi bir kapasite artışı sağlamak zor” notu düşüldü.

Avrupa’nın 'savunma açmazı'

Avrupa ülkeleri savunma bütçelerini 2030’a kadar neredeyse iki katına çıkararak yaklaşık 750 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor. Ancak asıl sorun yalnızca harcama değil, bu kaynakların nasıl kullanılacağı.
“Avrupa’da savunma sanayisi uzun süredir parçalı bir yapı sergiliyor” denilen analizde şu ifadeler yer aldı:

Ortak üretim ve tedarik projelerinde yaşanan anlaşmazlıklar maliyetleri artırıyor. Örneğin Almanya’nın Leopard tankları, ABD muadillerine göre daha pahalıya mal oluyor.

Fransa ve Almanya’nın yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin başarısızlıkla sonuçlanması da ulusal çıkarların iş birliğinin önüne geçtiğini gösteren örneklerden biri.

Avrupa’nın en zayıf olduğu alanlardan biri ise füze savunma sistemleri. Uzmanlar, Körfez’deki çatışmalarda Patriot ve THAAD gibi sistemlerin hızla tüketildiğine dikkat çekiyor.

Avrupa’da bu sistemlerin muadilleri üretilse de, ne yeterli ölçek ne de ABD teknolojisine tam alternatif oluşturabilecek kapasite mevcut.

İki yol ayrımı

Analizde ‘Avrupa’nın önünde iki seçenek bulunduğu’ belirtildi ve bu seçenekler şöyle sıralandı:
ABD ile işbirliğini sürdürerek hızlı şekilde yeniden silahlanmak
Ya da daha uzun vadeli bir yaklaşımla kendi savunma kapasitesini inşa etmek
Ancak ikinci seçenek, daha fazla harcama, daha güçlü koordinasyon ve siyasi irade gerektiriyor.
Avrupa’nın kendi savunmasını bağımsız şekilde sağlayabilmesi hala ulaşılması zor bir hedef olarak değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
İran medyası: ABD donanmasına ait gemi vuruldu
13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала