BAE Dışişleri Bakanlığı: İran'ın saldırılarına karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki sivil hedeflere yönelik yeniden başlayan saldırılarının kararlılıkla... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkedeki sivil hedeflere yönelik yeniden başlayan saldırılarını kararlılıkla kınadı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.“BAE, İran'ın füze ve insansız hava araçları kullanarak sivil hedefleri ve tesisleri hedef alan yeni terör saldırılarını kararlılıkla kınıyor” denilen açıklamada, saldırılarda 3 Hindistan vatandaşının yaralandığı kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırısının BAE'nin güvenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne yönelik ‘tehlikeli bir tırmanış, kabul edilemez bir ihlal ve doğrudan bir tehdit’ oluşturduğunu vurguladı.BAE yönetimi, hiçbir koşulda güvenliğine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini ve ‘bu saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu’ vurguladı.Dışişleri Bakanlığı ayrıca İran'ı ‘bu hain saldırılardan ve sonuçlarından tamamen sorumlu’ tutarak, düşmanca eylemlere derhal son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.Daha önce Ulusal Acil Durum Kriz ve Afet Yönetim Otoritesi (NCEMA), BAE hava savunma güçlerinin ‘füze tehdidine’ karşı harekete geçtiğini duyurmuştu.Ardından Fujairah Hükümeti Basın Ofisi, İran'dan fırlatılan insansız hava aracı ile yapılan saldırı sonucu Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi'nde (FOIZ) büyük bir yangın çıktığını, saldırıda 3 çalışanın yaralandığını açıklamıştı.
