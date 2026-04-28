Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/bae-opec-ve-opecdan-cekilme-karari-aldi-1105339992.html
BAE, OPEC ve OPEC+’dan çekilme kararı aldı
Sputnik Türkiye
2026-04-28T15:42+0300
2026-04-28T15:56+0300
ekonomi̇
birleşik arap emirlikleri (bae)
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056321431_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_986cd4de1f9af9b2c529432a3f95a30a.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Muhammed Al Mazroui, OPEC ve OPEC+ kapsamında herhangi bir yükümlülükleri olmamasının ülkeye esneklik sağlayacağını söyledi.BAE Enerji Bakanı, tüketicilerin "dikkatlerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu kararı aldıklarını, stratejik ham petrol rezervlerinin korkutucu bir seviyeye kadar tükendiği eşi benzeri görülmemiş bir dönemle karşı karşıya olduklarını" söyledi.BAE Enerji Bakanı, "Sadece yerel bir üretici değiliz, dünyanın farklı bölgelerinden bir zincir boyunca üretim yapan uluslararası bir oyuncuyuz" ifadelerini kullandı.Kararın 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olduğu aktarıldı. OPEC ve OPEC+ nedir?1960'de kurulan OPEC, petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu bir üretici birliği. Temel amacı, üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek ve petrol arzı ile fiyatlar üzerinde belirli bir denge sağlamak olarak açıklanıyor.OPEC+ ise 2016 yılında oluşmuş daha geniş bir iş birliği formatı. OPEC üyelerine ek olarak Rusya başta olmak üzere bazı OPEC dışı büyük petrol üreticilerini de kapsıyor. Bu yapı, özellikle petrol piyasasında arzı birlikte yönetme ve fiyat dalgalanmalarını sınırlama amacıyla oluşturuldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056321431_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00feae0683a377bfd9aa713bd906876d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:42 28.04.2026 (güncellendi: 15:56 28.04.2026)
© AFP 2023OPEC
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© AFP 2023
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararını açıkladı. Karar 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Muhammed Al Mazroui, OPEC ve OPEC+ kapsamında herhangi bir yükümlülükleri olmamasının ülkeye esneklik sağlayacağını söyledi.
BAE Enerji Bakanı, tüketicilerin “dikkatlerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu kararı aldıklarını, stratejik ham petrol rezervlerinin korkutucu bir seviyeye kadar tükendiği eşi benzeri görülmemiş bir dönemle karşı karşıya olduklarını” söyledi.
BAE Enerji Bakanı, “Sadece yerel bir üretici değiliz, dünyanın farklı bölgelerinden bir zincir boyunca üretim yapan uluslararası bir oyuncuyuz” ifadelerini kullandı.
Kararın 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olduğu aktarıldı.

OPEC ve OPEC+ nedir?

1960’de kurulan OPEC, petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu bir üretici birliği. Temel amacı, üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek ve petrol arzı ile fiyatlar üzerinde belirli bir denge sağlamak olarak açıklanıyor.
OPEC+ ise 2016 yılında oluşmuş daha geniş bir iş birliği formatı. OPEC üyelerine ek olarak Rusya başta olmak üzere bazı OPEC dışı büyük petrol üreticilerini de kapsıyor. Bu yapı, özellikle petrol piyasasında arzı birlikte yönetme ve fiyat dalgalanmalarını sınırlama amacıyla oluşturuldu.
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала