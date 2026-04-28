BAE, OPEC ve OPEC+’dan çekilme kararı aldı

2026-04-28T15:42+0300

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Muhammed Al Mazroui, OPEC ve OPEC+ kapsamında herhangi bir yükümlülükleri olmamasının ülkeye esneklik sağlayacağını söyledi.BAE Enerji Bakanı, tüketicilerin “dikkatlerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu kararı aldıklarını, stratejik ham petrol rezervlerinin korkutucu bir seviyeye kadar tükendiği eşi benzeri görülmemiş bir dönemle karşı karşıya olduklarını” söyledi.BAE Enerji Bakanı, “Sadece yerel bir üretici değiliz, dünyanın farklı bölgelerinden bir zincir boyunca üretim yapan uluslararası bir oyuncuyuz” ifadelerini kullandı.Kararın 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olduğu aktarıldı. OPEC ve OPEC+ nedir?1960’de kurulan OPEC, petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu bir üretici birliği. Temel amacı, üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek ve petrol arzı ile fiyatlar üzerinde belirli bir denge sağlamak olarak açıklanıyor.OPEC+ ise 2016 yılında oluşmuş daha geniş bir iş birliği formatı. OPEC üyelerine ek olarak Rusya başta olmak üzere bazı OPEC dışı büyük petrol üreticilerini de kapsıyor. Bu yapı, özellikle petrol piyasasında arzı birlikte yönetme ve fiyat dalgalanmalarını sınırlama amacıyla oluşturuldu.

