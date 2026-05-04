BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiğini duyurdu. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiğini duyurdu.UKMTO'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde (78 deniz mili) bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğinin bildirildiği aktarıldı.Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme çağrısı yapılan açıklamada, şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi önerisinde bulunuldu.
