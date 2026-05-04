Atlantik'te tarihi kokain operasyonu: 40 tonluk sevkiyat yakalandı
Sputnik Türkiye
İspanya açıklarında durdurulan bir gemide 35 ila 40 ton kokain ele geçirildi. Yetkililer operasyonun hem ülke hem de dünya çapında en büyük yakalamalardan biri...
2026-05-04T18:55+0300
İspanya Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) ekiplerinin, Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda durdurdukları gemide yapılan aramada tonlarca kokain balyası bulundu. Operasyonda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Atlantik'te durdurulan gemi
Operasyon, Atlantik Okyanusu’nda Kanarya Adaları açıklarında gerçekleşti. Sivil Muhafız ekipleri, şüpheli gemiyi uluslararası sularda durdurdu.
Geminin ambarının tamamen kokain balyalarıyla dolu olduğu tespit edildi. Kaynaklar, ele geçirilen miktarın 35 ila 40 ton arasında olduğunu ve bunun tarihi bir yakalama olduğunu belirtti.
Yakalanan geminin Sierra Leone’nin başkenti Freetown’dan yola çıktığı ve Libya’nın Bingazi kentine gitmek üzere olduğu açıklandı.
Avrupa’ya dağıtım planı iddiası
Yetkililer, bu büyüklükte bir sevkiyatın tek bir limanda boşaltılmasının zor olduğuna dikkat çekti.
AUGC sendikası kaynakları, operasyonun uluslararası bir ağ tarafından organize edildiğini belirterek, "Bu miktarın tek bir limanda boşaltılması büyük şüphe çeker. Bu nedenle farklı gemiler ve limanlar kullanılması planlanmış olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynaklar, geminin asıl hedefinin yükü daha küçük teknelere aktararak Avrupa’ya dağıtmak olabileceğini ifade etti.
Yetkililerden dikkat çeken açıklama
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada yakalamanın büyüklüğüne dikkat çekti.
Grande-Marlaska, "Bu operasyon sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte de en büyük yakalamalardan biri" dedi.
Soruşturmanın mahkeme kararıyla gizlilik kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
İspanya’nın Latin Amerika ile yakın ilişkileri ve Fas’a olan coğrafi yakınlığı, ülkeyi Avrupa’ya yönelik uyuşturucu sevkiyatında önemli bir geçiş noktası haline getiriyor.