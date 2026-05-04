Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/almanyanin-leipzig-kentinde-bir-arac-kalabaliga-daldi-can-kayiplari-olabilir-1105487256.html
Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığa daldı: En az bir ölü, çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığa daldı: En az bir ölü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Alman medyasında yer alan haberlere göre Leipzig şehir merkezinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, çok... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T18:49+0300
2026-05-04T19:59+0300
dünya
leipzig
avrupa
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099109804_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1a79f51a8b92cfd92ed914185e09ec2b.jpg
Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti.Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, iki kişinin hayatını kaybettiğini, failin yakalandığını bildirdi. Berlin merkezli Bild’e göre, aracın sürücüsü Grimmaische Cadde’sinde yüksek hızda seyrediyordu. Yerel basın, iki kişinin ölümüne ek olarak, yaralananlardan iki kişinin de durumunun ağır olduğunu aktardı. Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada ölü sayısı iki değil bir olarak revize edildi.Radio Leipzig'in görgü tanıklarına dayandırarak verdiği habere göre şehir merkezinde bir aracın yayaların arasına daldığı, olayda yaralıların olduğunu ve muhtemelen ölülerin bulunduğu bildirilmişti. Polis, şehir merkezinde meydana gelen olayın bir kaza sonucu mu yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/abdnin-asker-cekme-plani-hakkinda-almanyadan-yanit-gereginden-fazla-anlam-yuklenmemeli-1105487333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099109804_354:0:1554:900_1920x0_80_0_0_ed7917eafbfa280ea1cbb0c1b0869ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
leipzig, avrupa, saldırı
leipzig, avrupa, saldırı

Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığa daldı: En az bir ölü, çok sayıda yaralı var

18:49 04.05.2026 (güncellendi: 19:59 04.05.2026)
Berlin'de araç kalabalığa daldı
Berlin'de araç kalabalığa daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Alman medyasında yer alan haberlere göre Leipzig şehir merkezinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti.
Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, iki kişinin hayatını kaybettiğini, failin yakalandığını bildirdi.
Berlin merkezli Bild’e göre, aracın sürücüsü Grimmaische Cadde’sinde yüksek hızda seyrediyordu. Yerel basın, iki kişinin ölümüne ek olarak, yaralananlardan iki kişinin de durumunun ağır olduğunu aktardı.
Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada ölü sayısı iki değil bir olarak revize edildi.
Radio Leipzig'in görgü tanıklarına dayandırarak verdiği habere göre şehir merkezinde bir aracın yayaların arasına daldığı, olayda yaralıların olduğunu ve muhtemelen ölülerin bulunduğu bildirilmişti.
Polis, şehir merkezinde meydana gelen olayın bir kaza sonucu mu yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
ABD'nin asker çekme planı hakkında Almanya'dan yanıt: Gereğinden fazla anlam yüklenmemeli
18:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала