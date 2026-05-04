Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığa daldı: En az bir ölü, çok sayıda yaralı var
Alman medyasında yer alan haberlere göre Leipzig şehir merkezinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, çok... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T19:59+0300
18:49 04.05.2026 (güncellendi: 19:59 04.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Alman medyasında yer alan haberlere göre Leipzig şehir merkezinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti.
Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, iki kişinin hayatını kaybettiğini, failin yakalandığını bildirdi.
Berlin merkezli Bild’e göre, aracın sürücüsü Grimmaische Cadde’sinde yüksek hızda seyrediyordu. Yerel basın, iki kişinin ölümüne ek olarak, yaralananlardan iki kişinin de durumunun ağır olduğunu aktardı.
Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada ölü sayısı iki değil bir olarak revize edildi.
Radio Leipzig'in görgü tanıklarına dayandırarak verdiği habere göre şehir merkezinde bir aracın yayaların arasına daldığı, olayda yaralıların olduğunu ve muhtemelen ölülerin bulunduğu bildirilmişti.
Polis, şehir merkezinde meydana gelen olayın bir kaza sonucu mu yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı belirtildi.