ABD'nin asker çekme planı hakkında Almanya'dan yanıt: Gereğinden fazla anlam yüklenmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD’nin Almanya’dan asker çekme planının NATO’nun Avrupa’daki caydırıcılığını zayıflatmayacağını söyledi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, ABD’nin Almanya’daki askeri varlığını azaltma planı ve Avrupa’nın güvenliği öne çıktı.ABD'nin asker çekme planına yanıtABD’nin yaklaşık 5 bin askerini Almanya’dan çekmeyi planladığı bildirildirmesi Avrupa’da güvenlik tartışmalarını gündeme getirmişti.Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin NATO'nun kendi güvenlikleri için de değerinin ve öneminin farkında olduğuna inanıyorum" dedi.Wadephul, bu tür adımlara gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.Avrupa kendi gücünü artırabilirWadephul, ABD ile bu konunun detaylarının görüşülmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda bu sürecin Avrupa için bir fırsat olabileceğini vurguladı."NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünde bir azalma olmayacağına şüphem yok. Her halükarda telafi edilecektir" diyen Wadephul, Avrupa’nın kendi askeri kapasitesini artırabileceğini belirtti.Hürmüz ve Doğu Akdeniz mesajıGörüşmede sadece Avrupa güvenliği değil, Hürmüz Boğazı ve Doğu Akdeniz de gündeme geldi.Wadephul, Avrupa ülkelerinin bölgede deniz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Bölgedeki düşmanca eylemlerin bitmesinin ardından Hürmüz'de serbest dolaşımın güvenliğine katkıda bulunacağız" dedi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise Hürmüz’deki gelişmelerin küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde etkili olduğunu söyledi.İki ülke ayrıca stratejik işbirliğini derinleştirme kararı aldı. Yayınlanan ortak bildiride, savunmadan eğitime kadar birçok alanda işbirliğinin artırılacağı ifade edildi.

