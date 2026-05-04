ABD, İran bayraklı gemiye el koymuştu: Mürettebat Pakistan'a gönderildi

ABD’nin geçen ay Umman Körfezi’nde el koyduğu İran bandıralı Touska kargo gemisinin mürettebatı, İran’a iade edilmek üzere Pakistan’a sevk edildi. Geminin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T09:42+0300

ABD donanmasının Nisan ayında Umman Körfezi'nde İran bandıralı bir kargo gemisine müdahale etmesinin ardından gemi mürettebatının Pakistan'a gönderildiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, Touska gemisindeki 22 mürettebatın Pakistan’a transfer işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Hawkins, gemide bulunan diğer 6 kişinin ise geçen hafta ülkelerine gönderilmek üzere bölgedeki başka bir ülkeye sevk edildiğini ifade etti.ABD tarafı ayrıca İran bandıralı kargo gemisinin sahibine geri devredilme sürecinin devam ettiğini açıkladı.İran basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6’sının serbest bırakılarak İran’a döndüğünü, kalan personelin serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.Pakistan tahliyeyi doğruladıPakistan hükümetinden yapılan açıklamada, ABD tarafından ele geçirilen konteyner gemisindeki 22 mürettebatın ABD tarafından Pakistan'a tahliye edildiğini belirtti. Mürettebatın bugün İranlı yetkililere teslim edileceği aktarılırken geminin gerekli onarımlardan sonra sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan sularına geri yükleneceği kaydedildi.Trump, Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştuOlay, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Nisan’da Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na geçmeye çalışan İran bandıralı Touska gemisine müdahale edildiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.İran yönetimi, müdahaleyi “uluslararası hukuka aykırı” ve “tehlikeli bir provokasyon” olarak nitelendirmiş, gemi ile mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.Tahran, ABD güçlerinin gemiye ateş açarak el koyduğunu savunurken, Washington ise geminin bölgedeki deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını ileri sürmüştü. ABD ordusunun paylaştığı görüntülerde, güdümlü füze destroyerinden açılan ateş ve helikopterlerden gemiye çıkan deniz piyadeleri yer almıştı.Gerilimin ardından İran ordusu, Touska’nın ele geçirilmesine karşılık bazı ABD unsurlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanışın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını vurgulamıştı.

