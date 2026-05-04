Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/abd-iran-bayrakli-gemiye-el-koymustu-murettebat-pakistana-gonderildi-1105468989.html
ABD, İran bayraklı gemiye el koymuştu: Mürettebat Pakistan'a gönderildi
ABD, İran bayraklı gemiye el koymuştu: Mürettebat Pakistan'a gönderildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin geçen ay Umman Körfezi’nde el koyduğu İran bandıralı Touska kargo gemisinin mürettebatı, İran’a iade edilmek üzere Pakistan’a sevk edildi. Geminin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T09:42+0300
2026-05-04T09:53+0300
dünya
abd
i̇ran
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105141000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e230b7fed5dcc63bd23d1c88145680b.png
ABD donanmasının Nisan ayında Umman Körfezi'nde İran bandıralı bir kargo gemisine müdahale etmesinin ardından gemi mürettebatının Pakistan'a gönderildiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, Touska gemisindeki 22 mürettebatın Pakistan’a transfer işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Hawkins, gemide bulunan diğer 6 kişinin ise geçen hafta ülkelerine gönderilmek üzere bölgedeki başka bir ülkeye sevk edildiğini ifade etti.ABD tarafı ayrıca İran bandıralı kargo gemisinin sahibine geri devredilme sürecinin devam ettiğini açıkladı.İran basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6’sının serbest bırakılarak İran’a döndüğünü, kalan personelin serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.Pakistan tahliyeyi doğruladıPakistan hükümetinden yapılan açıklamada, ABD tarafından ele geçirilen konteyner gemisindeki 22 mürettebatın ABD tarafından Pakistan'a tahliye edildiğini belirtti. Mürettebatın bugün İranlı yetkililere teslim edileceği aktarılırken geminin gerekli onarımlardan sonra sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan sularına geri yükleneceği kaydedildi.Trump, Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştuOlay, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Nisan’da Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na geçmeye çalışan İran bandıralı Touska gemisine müdahale edildiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.İran yönetimi, müdahaleyi “uluslararası hukuka aykırı” ve “tehlikeli bir provokasyon” olarak nitelendirmiş, gemi ile mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.Tahran, ABD güçlerinin gemiye ateş açarak el koyduğunu savunurken, Washington ise geminin bölgedeki deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını ileri sürmüştü. ABD ordusunun paylaştığı görüntülerde, güdümlü füze destroyerinden açılan ateş ve helikopterlerden gemiye çıkan deniz piyadeleri yer almıştı.Gerilimin ardından İran ordusu, Touska’nın ele geçirilmesine karşılık bazı ABD unsurlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanışın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/sicak-saatler-iran-hurmuze-girmemesi-konusunda-abd-donanmasini-uyardi-1105468554.html
abd
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105141000_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fa2dd74e6abf6c1f4498bf3555332566.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, pakistan
abd, i̇ran, pakistan

ABD, İran bayraklı gemiye el koymuştu: Mürettebat Pakistan'a gönderildi

09:42 04.05.2026 (güncellendi: 09:53 04.05.2026)
© FotoğrafCENTCOM: İran bayraklı ticari Touska gemisini ele geçirdik
CENTCOM: İran bayraklı ticari Touska gemisini ele geçirdik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Fotoğraf
Abone ol
ABD’nin geçen ay Umman Körfezi’nde el koyduğu İran bandıralı Touska kargo gemisinin mürettebatı, İran’a iade edilmek üzere Pakistan’a sevk edildi. Geminin sahibine geri devredilme sürecinin de başlatıldığı açıklandı.
ABD donanmasının Nisan ayında Umman Körfezi'nde İran bandıralı bir kargo gemisine müdahale etmesinin ardından gemi mürettebatının Pakistan'a gönderildiği bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, Touska gemisindeki 22 mürettebatın Pakistan’a transfer işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Hawkins, gemide bulunan diğer 6 kişinin ise geçen hafta ülkelerine gönderilmek üzere bölgedeki başka bir ülkeye sevk edildiğini ifade etti.
ABD tarafı ayrıca İran bandıralı kargo gemisinin sahibine geri devredilme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
İran basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6’sının serbest bırakılarak İran’a döndüğünü, kalan personelin serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Pakistan tahliyeyi doğruladı

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, ABD tarafından ele geçirilen konteyner gemisindeki 22 mürettebatın ABD tarafından Pakistan'a tahliye edildiğini belirtti. Mürettebatın bugün İranlı yetkililere teslim edileceği aktarılırken geminin gerekli onarımlardan sonra sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan sularına geri yükleneceği kaydedildi.

Trump, Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu

Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Nisan’da Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na geçmeye çalışan İran bandıralı Touska gemisine müdahale edildiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.
İran yönetimi, müdahaleyi “uluslararası hukuka aykırı” ve “tehlikeli bir provokasyon” olarak nitelendirmiş, gemi ile mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.
Tahran, ABD güçlerinin gemiye ateş açarak el koyduğunu savunurken, Washington ise geminin bölgedeki deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını ileri sürmüştü. ABD ordusunun paylaştığı görüntülerde, güdümlü füze destroyerinden açılan ateş ve helikopterlerden gemiye çıkan deniz piyadeleri yer almıştı.
Gerilimin ardından İran ordusu, Touska’nın ele geçirilmesine karşılık bazı ABD unsurlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanışın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını vurgulamıştı.
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
Sıcak saatler: İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD Donanması’nı uyardı
09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала