ABD, Alaska'daki hava üssünü genişletmek için 7 milyar dolar yatırım yapacak

ABD Hava Kuvvetleri'nin, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nde savaş uçağı kümesini kurmak için yaklaşık 7 milyar dolar talep ettiği belirlendi.

Sputnik, ABD Savaş Bakanlığı Pentagon’un bütçe dokümanlarını inceleyerek ABD’nin Alaska’daki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nü genişletmeyi planladığını tespit etti.Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Elmendorf-Richardson Hava Üssü, ABD’nin Arktik bölgesindeki askeri varlığının kilit merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.‘Fighter Town Recapitalization’ (Savaş uçağı kentinin yenilenmesi) olarak adlandırılan proje kapsamında, ilk etapta 2 milyar 66 milyon dolarlık ödemenin 2027 mali yılında yapılması öngörülüyor.Pentagon verilerine göre, söz konusu üssün mevcut altyapısı savaş uçağı filosuna getirilen ve giderek artan iş yükünü karşılayamıyor. Proje kapsamında, yeni bakım hangarlarının, konvansiyonel mühimmat deposunun ve 320 askeri personel için bir yatakhanenin yapımı planlanıyor.Belgelere göre, tasarım ve ihale süreci bu yılın Mart ayında başladı. Yapımın Aralık 2027'de başlaması ve Aralık 2035'te tamamlanması öngörülüyor.

