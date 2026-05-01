https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/dogum-izni-24-hafta-oldu-basvurular-basladi-mi-sgk-detayi-dikkat-cekti-1105416039.html
Doğum izni 24 hafta oldu: Başvurular başladı mı? SGK detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:05+0300
türki̇ye
doğum izni
sgk
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:16:2650:1507_1920x0_80_0_0_c849260b86aed5dd34840cb8be5dfbb2.png
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_9357914182b98d92e4daeb8b62fec56b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğum izni, sgk, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
10:05 01.05.2026 (güncellendi: 10:06 01.05.2026)
Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak anneler için yeni hakların nasıl uygulanacağı merak konusu olurken, yetkililer SGK'ya uygulama tebliğinin henüz yapılmadığını belirtti.
Doğum izni 24 hafta olacak şekilde düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, çalışan anneler için izin süresi doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkarıldı.
Yeni düzenleme ile annelerin doğum sonrası izin haklarında önemli bir genişleme sağlandı.
Doğum izni başvuruları başladı mı?
Düzenleme yürürlüğe girmiş olsa da, yetkililerden edilen bilgiye göre SGK'ya uygulama tebliği henüz yapılmadı.
Bu nedenle birçok çalışan anne için süreç henüz fiilen başlamış değil.
Başvuru süreci netleşmeyi bekliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izniyle ilgili başvuruların kısa süre içinde alınacağını belirtti.
Bakan Göktaş, "10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
Kimler ek i̇zin alabilecek?
Yeni düzenleme, doğum izni süresi yeni bitmiş anneleri de kapsıyor.
Buna göre, doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması şartıyla anneler, başvuru yaparak 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek.
Babalık izni de genişletildi
Düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsıyor.
Özel sektör çalışanları için babalık izni süresi, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.
Ayrıca koruyucu aile olacak bireyler için de 10 gün izin hakkı getirildi.
Doğum öncesi çalışma süresi değişti
Sağlık durumu uygun olan anne adayları için doğum öncesi çalışma süresinde de değişikliğe gidildi.
Bu süre 3 haftadan 2 haftaya indirildi, böylece doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırılmış oldu.