Doğum izni 24 hafta oldu: Başvurular başladı mı? SGK detayı dikkat çekti

2026-05-01T10:05+0300

Doğum izni 24 hafta olacak şekilde düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, çalışan anneler için izin süresi doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkarıldı.Yeni düzenleme ile annelerin doğum sonrası izin haklarında önemli bir genişleme sağlandı.Doğum izni başvuruları başladı mı?Düzenleme yürürlüğe girmiş olsa da, yetkililerden edilen bilgiye göre SGK'ya uygulama tebliği henüz yapılmadı.Bu nedenle birçok çalışan anne için süreç henüz fiilen başlamış değil.Başvuru süreci netleşmeyi bekliyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izniyle ilgili başvuruların kısa süre içinde alınacağını belirtti.Bakan Göktaş, "10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız" açıklamasında bulundu.Kimler ek i̇zin alabilecek?Yeni düzenleme, doğum izni süresi yeni bitmiş anneleri de kapsıyor.Buna göre, doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması şartıyla anneler, başvuru yaparak 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek.Babalık izni de genişletildiDüzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsıyor.Özel sektör çalışanları için babalık izni süresi, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.Ayrıca koruyucu aile olacak bireyler için de 10 gün izin hakkı getirildi.Doğum öncesi çalışma süresi değiştiSağlık durumu uygun olan anne adayları için doğum öncesi çalışma süresinde de değişikliğe gidildi.Bu süre 3 haftadan 2 haftaya indirildi, böylece doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırılmış oldu.

