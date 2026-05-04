4-1'lik maç bir anda 5-4 bitmişti, soruşturma başlatıldı
4-1'lik maç bir anda 5-4 bitmişti, soruşturma başlatıldı
Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddiasına soruşturma başlatıldı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçıBu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.Ne olmuştu?70. dakikasında Şırnak Petrolspor'un 4-1 önde olduğu maçı, Kurtalanspor kalan 30 dakikada 4 gol bularak 5-4 kazanmıştı.
Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddiasına soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçı

Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

70. dakikasında Şırnak Petrolspor'un 4-1 önde olduğu maçı, Kurtalanspor kalan 30 dakikada 4 gol bularak 5-4 kazanmıştı.
