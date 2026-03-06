https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/futbolda-bahis-ve-sike-davasinda-5-tutuklu-saniga-tahliye-1104060454.html

Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye

Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin davada, kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi.Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmediİstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.Tahliye edilen isimler açıklandıAra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez’in tahliyesine hükmetti.Duruşma 8 Mayıs’a ertelendiMahkeme, davada eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

