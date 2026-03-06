https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/futbolda-bahis-ve-sike-davasinda-5-tutuklu-saniga-tahliye-1104060454.html
Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin davada, kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T14:36+0300
2026-03-06T14:36+0300
2026-03-06T14:36+0300
türki̇ye
bahis
şike
futbolda şike davası
tahliye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi.Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmediİstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.Tahliye edilen isimler açıklandıAra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez’in tahliyesine hükmetti.Duruşma 8 Mayıs’a ertelendiMahkeme, davada eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/sgk-uyardi-acil-durumlarda-o-ucreti-odemek-zorunda-degilsiniz--1104059057.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7a8d506b1b72c1ba83e5fda18918a110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahis, şike, futbolda şike davası, tahliye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
bahis, şike, futbolda şike davası, tahliye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Futbolda bahis ve şike davasında 5 tutuklu sanığa tahliye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin davada, kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında kulüp başkanları ve teknik isimlerin de bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi.
Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Tahliye edilen isimler açıklandı
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez’in tahliyesine hükmetti.
Duruşma 8 Mayıs’a ertelendi
Mahkeme, davada eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.