Zaharova: Rusya, Ukrayna'nın Rus gazetecilere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesini talep edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin Rus gazetecilere karşı işlediği her suça uluslararası kurumlardan anlamlı yanıt... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin aralarında gazetecilerin de bulunduğu Rus vatandaşlarına karşı işlediği her suça ya da terör saldırısına uluslararası kuruluşlardan anlamlı yanıt verilmesini talep etmeye devam edeceğini ifade etti.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Batı'nın sağlıklı bir demokratik toplumun temel ilkelerine ve temel insan haklarına yönelik açık saldırısı, görevleri ve varoluş nedenleri bu tür olayları önlemek olan UNESCO, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve AGİT gibi ilgili uluslararası kuruluşların toplu halde sessiz kalmasıyla gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.Uluslararası kuruluşların ‘Kiev rejiminin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca medya çalışanlarını da kapsayan sivil halka karşı işlediği hunharca suçlara’ göz yummaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:

