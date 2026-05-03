Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/zaharova-rusya-ukraynanin-rus-gazetecilere-karsi-isledigi-suclara-karsilik-verilmesini-talep-edecek-1105451206.html
Zaharova: Rusya, Ukrayna'nın Rus gazetecilere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesini talep edecek
Zaharova: Rusya, Ukrayna'nın Rus gazetecilere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesini talep edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin Rus gazetecilere karşı işlediği her suça uluslararası kurumlardan anlamlı yanıt... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T11:13+0300
2026-05-03T11:13+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
unesco
agi̇t
bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
kiev
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_0:16:744:435_1920x0_80_0_0_ce7c4d93f0e09767a760dccc6691fa8a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin aralarında gazetecilerin de bulunduğu Rus vatandaşlarına karşı işlediği her suça ya da terör saldırısına uluslararası kuruluşlardan anlamlı yanıt verilmesini talep etmeye devam edeceğini ifade etti.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Batı'nın sağlıklı bir demokratik toplumun temel ilkelerine ve temel insan haklarına yönelik açık saldırısı, görevleri ve varoluş nedenleri bu tür olayları önlemek olan UNESCO, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve AGİT gibi ilgili uluslararası kuruluşların toplu halde sessiz kalmasıyla gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.Uluslararası kuruluşların ‘Kiev rejiminin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca medya çalışanlarını da kapsayan sivil halka karşı işlediği hunharca suçlara’ göz yummaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/zaharova-operasyonun-hedeflerine-ulasmasi-odessa-trajedisinin-kurbanlari-icin-adaletin-garantisi-1105438437.html
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_49:0:678:472_1920x0_80_0_0_4c0899a1ad8382f1bdc889b91177ac9a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, unesco, agi̇t, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), kiev, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, unesco, agi̇t, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), kiev, ukrayna

Zaharova: Rusya, Ukrayna'nın Rus gazetecilere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesini talep edecek

11:13 03.05.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin Rus gazetecilere karşı işlediği her suça uluslararası kurumlardan anlamlı yanıt verilmesini talep etmeye devam edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin aralarında gazetecilerin de bulunduğu Rus vatandaşlarına karşı işlediği her suça ya da terör saldırısına uluslararası kuruluşlardan anlamlı yanıt verilmesini talep etmeye devam edeceğini ifade etti.
Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Batı'nın sağlıklı bir demokratik toplumun temel ilkelerine ve temel insan haklarına yönelik açık saldırısı, görevleri ve varoluş nedenleri bu tür olayları önlemek olan UNESCO, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve AGİT gibi ilgili uluslararası kuruluşların toplu halde sessiz kalmasıyla gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.
Uluslararası kuruluşların ‘Kiev rejiminin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca medya çalışanlarını da kapsayan sivil halka karşı işlediği hunharca suçlara’ göz yummaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:

Onlar nadir istisnalar dışında, genellikle yerli gazetecilere ve savaş muhabirlerine yönelik kasıtlı cinayetleri ve saldırıları görmezden gelmeyi tercih ediyor, kendilerini anlamsız yorumlar ve boş laflarla sınırlandırıyor. Biz, Ukraynalı haydutları ve Batılı destekçilerini koruma çabasıyla başlarını kuma gömmelerine izin vermeyeceğiz ve Rus vatandaşlarına karşı işlenen her suç veya terör saldırısına anlamlı bir yanıt verilmesi için ısrarla çabalarımızı sürdüreceğiz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
DÜNYA
Zaharova: Operasyonun hedeflerine ulaşması, Odessa trajedisinin kurbanları için adaletin garantisi olacak
Dün, 10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала