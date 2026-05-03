Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/yilin-ilk-4-ayinda-olumlu-kazalar-yuzde-178-azaldi-1105451875.html
Yılın ilk 4 ayında ölümlü kazalar yüzde 17.8 azaldı
Yılın ilk 4 ayında ölümlü kazalar yüzde 17.8 azaldı
Sputnik Türkiye
Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T12:51+0300
2026-05-03T12:51+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
ankara
i̇çişleri bakanlığı
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103717204_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_dafcf1dabf304222661b61387f8d8b0f.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazaların yüzde 17,8, günlük can kayıplarının ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdiğini bildirdi.Çiftçi, "Trafik Haftası" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğin sadece araçların değil, hayatların da kesiştiği bir alan olduğunu belirtti."Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil, sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız" ifadesini kullanan Çiftçi, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve sahadaki kararlı çalışmalar sonucu trafik güvenliğinde somut bir iyileşme sağlandığını vurguladı.Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-trafik-kazasi-gecirdi-1104652821.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103717204_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_72915c6e2b50f4791119a116c13b86ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa çiftçi, ankara, i̇çişleri bakanlığı, türkiye, haberler
mustafa çiftçi, ankara, i̇çişleri bakanlığı, türkiye, haberler

Yılın ilk 4 ayında ölümlü kazalar yüzde 17.8 azaldı

12:51 03.05.2026
© Muhammed Onur YavrutürkErzurum'da zincirleme kaza
Erzurum'da zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
© Muhammed Onur Yavrutürk
Abone ol
Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazaların yüzde 17,8, günlük can kayıplarının ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdiğini bildirdi.
Çiftçi, "Trafik Haftası" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğin sadece araçların değil, hayatların da kesiştiği bir alan olduğunu belirtti.
"Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil, sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız" ifadesini kullanan Çiftçi, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve sahadaki kararlı çalışmalar sonucu trafik güvenliğinde somut bir iyileşme sağlandığını vurguladı.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, denetimler yüzde 6,6 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir. Kural, hayatı korur. İhmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur. İçişleri Bakanlığı olarak önceliğimiz, cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmektir. Bu doğrultuda denetimlerimizi artırıyor, bilinçlendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Trafikte her sürüş sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir imtihandır. Bu nedenle acele yerine teenniyi, öfke yerine sabrı, dikkatsizlik yerine sorumluluğu tercih etmek, sadece bir kural değil, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüktür. Temennimiz odur ki yollarımızın güvenle, yolculuklarımızın selametle tamamlandığı, hiçbir haneye acının uğramadığı bir düzeni hep birlikte tesis edelim. Rabb'im tüm vatandaşlarımızı kazadan, beladan muhafaza eylesin."
Saadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
YAŞAM
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
31 Mart, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала