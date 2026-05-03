https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsnin-dis-radyasyon-izleme-laboratuvarina-saldirdi-1105461203.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı
Sputnik Türkiye
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS), Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdığını bildirdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T17:51+0300
2026-05-03T17:51+0300
2026-05-03T17:51+0300
dünya
rusya
zaporojye nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ukrayna
saldırı
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png
Zaporojye NGS basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı.Açıklamada, “Bu tür eylemler yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda radyasyon izleme sistemi için de tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.Saldırıda yaralanan olmadığına ve kritik arıza oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Tesis ve tüm sistemler olağan düzende çalışıyor. Zaporojye NGS güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Durum kontrol altında” denildi.Açıklamada ayrıca santral yönetiminin saldırı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) müfettişlerine bilgi verildiği eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ukrayna-zaporojye-ngsyi-vurdu-santralin-bir-calisani-oldu-1105303664.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_94:0:723:472_1920x0_80_0_0_6a5a0179ed2b09e6ced508f3d2040eb6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS), Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdığını bildirdi.
Zaporojye NGS basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı.
Açıklamada, “Bu tür eylemler yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda radyasyon izleme sistemi için de tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.
Saldırıda yaralanan olmadığına ve kritik arıza oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Tesis ve tüm sistemler olağan düzende çalışıyor. Zaporojye NGS güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Durum kontrol altında” denildi.
Açıklamada ayrıca santral yönetiminin saldırı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) müfettişlerine bilgi verildiği eklendi.