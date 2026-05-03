Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS), Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdığını bildirdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
17:51 03.05.2026
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS), Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdığını bildirdi.
Zaporojye NGS basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı.
Açıklamada, “Bu tür eylemler yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda radyasyon izleme sistemi için de tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.
Saldırıda yaralanan olmadığına ve kritik arıza oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Tesis ve tüm sistemler olağan düzende çalışıyor. Zaporojye NGS güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Durum kontrol altında” denildi.
Açıklamada ayrıca santral yönetiminin saldırı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) müfettişlerine bilgi verildiği eklendi.
