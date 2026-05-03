https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsnin-dis-radyasyon-izleme-laboratuvarina-saldirdi-1105461203.html

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'nin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS), Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdığını bildirdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T17:51+0300

2026-05-03T17:51+0300

2026-05-03T17:51+0300

dünya

rusya

zaporojye nükleer güç santrali

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

ukrayna

saldırı

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png

Zaporojye NGS basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) santralin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı.Açıklamada, “Bu tür eylemler yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda radyasyon izleme sistemi için de tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.Saldırıda yaralanan olmadığına ve kritik arıza oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Tesis ve tüm sistemler olağan düzende çalışıyor. Zaporojye NGS güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Durum kontrol altında” denildi.Açıklamada ayrıca santral yönetiminin saldırı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) müfettişlerine bilgi verildiği eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ukrayna-zaporojye-ngsyi-vurdu-santralin-bir-calisani-oldu-1105303664.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)