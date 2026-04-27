Ukrayna, Zaporojye NGS’yi vurdu: Santralin bir çalışanı öldü
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T11:51+0300
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Zaporojye NGS’den yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracının nakliye atölyesinin arazisine düzenlediği saldırı sonucu sürücü hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.
Sürücünün ailesine yardım ve destek sağlayacaklarını bildiren santral yönetimi, “Her türlü saldırı sadece insanlara değil, genel olarak güvenliğe yönelik bir tehdit. Yaşama ve geleceğe vurulan bir darbe” diye ekledi.
Ukrayna ordusu saldırıları yoğunlaştırdı
Santralin İletişim Direktörü Evgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Zaporojye NGS’nin bulundu Energodar şehrine ve çevresineki hedeflere yönelik saldırılarının yoğunluğunun yüksek seviyede olduğunu belirterek, “Sanayi bölgesi, yerleşim alanları ve kritik altyapı saldırı altında” diye bildirdi.