Trump: Henüz yeterince büyük bedel ödemediler, İran: İmkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı
12:17 03.05.2026 (güncellendi: 13:17 03.05.2026)
© REUTERS Nathan HowardDonald Trump
Donald Trump, Tahran’dan gelen yeni bir barış teklifini inceleyeceğini söyledi, ancak İran’ın henüz “yeterince büyük bir bedel ödemediğini” belirterek teklifin kabul edilme ihtimali konusunda şüphe dile getirdi. İran Devrim Muhafızları ise "Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı" açıklaması yaptı.
İran’ın yarı resmi haber ajansları Tasnim ve Fars İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye 14 maddelik yeni bir teklif sunduğunu bildirmişti.
Trump, TSİ ile pazar sabaha karşı Air Force One uçağına binmeden önce teklif hakkında “Daha sonra size haber veririm” dedi.
Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a yönelik 'yeni askeri eylemlerin' gündemde olabileceğini ima etti.
"Yanlış bir şey yaparlarsa, kötü bir şey yaparlarsa… ama şu an için göreceğiz" derken "Ama bu kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal" diye ekledi.
Gazetecilerle konuşmasının hemen ardından Trump, sosyal medyada yeni teklifle ilgili paylaşım yaparak, “Son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında bunun kabul edilebilir olacağını hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.
İran: Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.
Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun X hesabından yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."
Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.
İran Dışişleri: İran her ikisine de hazır
Trump, bu hafta İran’ın önceki bir teklifini reddetmişti. Ancak ABD ve İsrail’in şubat sonunda başlattığı savaşta bir ateşkes 8 Nisan’dan bu yana yürürlükte ve Pakistan’da bir tur barış görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’da diplomatlara yaptığı açıklamada, “topun ABD’nin sahasında olduğunu” ve Washington’un ya diplomasi yolunu ya da çatışmacı yaklaşımın devamını seçmesi gerektiğini söyledi.
Garibabadi, İran’ın “her iki yola da hazır” olduğunu ifade etti.
14 maddelik teklif
İran medyası, Tahran’ın son 14 maddelik teklifinin şu unsurları içerdiğini aktardı:
ABD güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının kaldırılması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, tazminat ödenmesi, yaptırımların kaldırılması ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ayrıca boğaz için yeni bir denetim mekanizması oluşturulması.
İran'a ait ham petrol tankeri ‘HUGE’ ABD ablukasını kırdı
İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait 'HUGE' adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.
Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.
Paylaşılan verilere göre, en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.