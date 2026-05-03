https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/trump-henuz-yeterince-buyuk-bedel-odemediler-iran-iki-secenege-de-haziriz-1105452599.html

Trump: Henüz yeterince büyük bedel ödemediler, İran: İmkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı

Trump: Henüz yeterince büyük bedel ödemediler, İran: İmkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Tahran’dan gelen yeni bir barış teklifini inceleyeceğini söyledi, ancak İran’ın henüz “yeterince büyük bir bedel ödemediğini” belirterek teklifin... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T12:17+0300

2026-05-03T12:17+0300

2026-05-03T13:17+0300

dünya

donald trump

i̇ran

haberler

kazım garibabadi

tasnim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105452442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_029763869fc32768211b0221c2fffd35.jpg

İran’ın yarı resmi haber ajansları Tasnim ve Fars İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye 14 maddelik yeni bir teklif sunduğunu bildirmişti.Trump, TSİ ile pazar sabaha karşı Air Force One uçağına binmeden önce teklif hakkında “Daha sonra size haber veririm” dedi.Trump, Florida’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a yönelik 'yeni askeri eylemlerin' gündemde olabileceğini ima etti."Yanlış bir şey yaparlarsa, kötü bir şey yaparlarsa… ama şu an için göreceğiz" derken "Ama bu kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal" diye ekledi.Gazetecilerle konuşmasının hemen ardından Trump, sosyal medyada yeni teklifle ilgili paylaşım yaparak, “Son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında bunun kabul edilebilir olacağını hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.İran: Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalıİran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun X hesabından yapılan yazılı açıklama şöyle:Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.İran Dışişleri: İran her ikisine de hazırİran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’da diplomatlara yaptığı açıklamada, “topun ABD’nin sahasında olduğunu” ve Washington’un ya diplomasi yolunu ya da çatışmacı yaklaşımın devamını seçmesi gerektiğini söyledi.Garibabadi, İran’ın “her iki yola da hazır” olduğunu ifade etti.14 maddelik teklifİran medyası, Tahran’ın son 14 maddelik teklifinin şu unsurları içerdiğini aktardı: İran'a ait ham petrol tankeri ‘HUGE’ ABD ablukasını kırdıİran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait 'HUGE' adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.Paylaşılan verilere göre, en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/abd-enerji-bakanligi-siginaklari-imha-edecek-nukleer-silah-gelistirmek-icin-milyonlarca-dolar-1105449078.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, haberler, kazım garibabadi , tasnim