ABD Enerji Bakanlığı, sığınakları imha edecek nükleer silah geliştirmek için milyonlarca dolar istedi

ABD Enerji Bakanlığı, sığınakları hedef alabilen yeni nesil nükleer silahlar geliştirmek için yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçe talebinde bulundu. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T00:46+0300

ABD Enerji Bakanlığı, bir sonraki mali yıl için hazırladığı bütçe tasarısında, sığınakları imha edebilecek nükleer silah geliştirme çalışmalarına fon ayırılmasını talep etti. War Zone dergisinin haberine göre, Bakanlık bu amaçla yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçe talep ediyor.Haberde, "Nükleer silah geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olan Enerji Bakanlığı, yer altı sığınakları gibi korunaklı savunma yapılarını hedef alabilecek yeni nesil nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli projelere fon sağlamak için kaynak arayışında. Bakanlık, bu çalışmaların desteklenmesi amacıyla gelecek mali yılda 99 milyon dolar ayrılmasını talep ediyor" ifadelerine yer verildi.ABD'nin mevcut cephaneliğinde bu amaca yönelik tek nükleer silahın B61-11 bombası olduğunu belirten War Zone, geliştirilmesi planlanan yeni silahın "Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A)" (Hava Tabanlı Nükleer Caydırıcılık Sistemi) adını taşıyacağını ancak tasarım detayları ve geliştirme aşaması hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmadığını aktardı.

