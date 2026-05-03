Peskov: Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T14:01+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya tarafından beklediğini ifade etti.Peskov, Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü dolayısıyla Moskova’ya gelecek olan konuklarıyla ikili görüşmeler yapacağını, Rus liderin yoğun bir çalışma günü geçireceğini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, konukların arasında Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da bulunduğu bilgisini verdi.‘Putin ve Trump, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerinde hemfikir’Peskov, Putin’in ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayarak, “Aslına bakılırsa Kiev rejiminin davranışına ilişkin farklı değerlendirmeler düşünmek neredeyse imkansız” diye konuştu.'Rusya, Ukrayna hedeflerine anlaşma yoluyla ulaşmayı tercih eder'Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir barış anlaşması üzerinden ulaşmayı tercih ettiğini belirtti:

