https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/peskov-putinin-9-mayis-gecit-toreninde-yapacagi-konusmayi-tum-dunya-bekliyor-1105457531.html
Peskov: Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor
Peskov: Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T14:01+0300
2026-05-03T14:01+0300
2026-05-03T14:01+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
9 mayıs zafer bayramı
konuşma
kiev
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_0:0:737:415_1920x0_80_0_0_3aa9403e46475d64036bd71a564a1597.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya tarafından beklediğini ifade etti.Peskov, Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü dolayısıyla Moskova’ya gelecek olan konuklarıyla ikili görüşmeler yapacağını, Rus liderin yoğun bir çalışma günü geçireceğini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, konukların arasında Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da bulunduğu bilgisini verdi.‘Putin ve Trump, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerinde hemfikir’Peskov, Putin’in ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayarak, “Aslına bakılırsa Kiev rejiminin davranışına ilişkin farklı değerlendirmeler düşünmek neredeyse imkansız” diye konuştu.'Rusya, Ukrayna hedeflerine anlaşma yoluyla ulaşmayı tercih eder'Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir barış anlaşması üzerinden ulaşmayı tercih ettiğini belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/fico-moskovada-sovyet-askerlerine-81-yillik-baris-icin-tesekkur-edecegim-1105435502.html
rusya
kiev
abd
slovakya
belarus
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_53:0:681:471_1920x0_80_0_0_5f2493f3ad232231dd98b257039642cd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, 9 mayıs zafer bayramı, konuşma, kiev, abd, donald trump, slovakya, robert fico, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, moskova
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, 9 mayıs zafer bayramı, konuşma, kiev, abd, donald trump, slovakya, robert fico, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, moskova
Peskov: Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya tarafından beklediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya tarafından beklediğini ifade etti.
Her zaman olduğu gibi, geçit töreninde Devlet Başkanı’ndan çok önemli bir konuşma bekliyoruz. Bütün dünya haklı olarak o konuşmayı bekliyor.
Peskov, Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü dolayısıyla Moskova’ya gelecek olan konuklarıyla ikili görüşmeler yapacağını, Rus liderin yoğun bir çalışma günü geçireceğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, konukların arasında Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da bulunduğu bilgisini verdi.
‘Putin ve Trump, Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelerinde hemfikir’
Peskov, Putin’in ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayarak, “Aslına bakılırsa Kiev rejiminin davranışına ilişkin farklı değerlendirmeler düşünmek neredeyse imkansız” diye konuştu.
'Rusya, Ukrayna hedeflerine anlaşma yoluyla ulaşmayı tercih eder'
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir barış anlaşması üzerinden ulaşmayı tercih ettiğini belirtti:
Hedeflerimize bir anlaşmayla, bir barış antlaşmasıyla ulaşmayı tercih ediyoruz. Ancak Kiev rejimi buna yanaşmazsa, kendilerini özel askeri operasyona devam ederek ve onu tamamlayarak razı edeceğiz.