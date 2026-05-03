Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
OPEC+ üyesi 7 ülke, haziranda petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
15:41 03.05.2026
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.
OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1.65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.
Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.
Birleşik Arap Emirlikleri, hafta içinde 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere OPEC ve OPEC+'dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.
