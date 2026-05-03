https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/natonun-gizli-bulusmalari-bati-basininda-film-ve-dizilerde-propaganda-tartismasi-1105453207.html
NATO’nun gizli buluşmaları Batı basınında: Film ve dizilerde ‘propaganda’ tartışması
NATO’nun gizli buluşmaları Batı basınında: Film ve dizilerde ‘propaganda’ tartışması
Sputnik Türkiye
NATO’nun senarist ve yapımcılarla yaptığı kapalı toplantılar, sanat dünyasında tartışma başlattı. Bazı katılımcılar bu görüşmelerin ‘propaganda üretme... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T12:41+0300
2026-05-03T12:41+0300
2026-05-03T12:41+0300
dünya
abd
nato
los angeles
brüksel
paris
sinema
televizyon
propaganda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105454338_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bed66beb74736530fae508d558276ca8.jpg
NATO’nun, Avrupa ve ABD’de film ve televizyon sektöründen senarist, yönetmen ve yapımcılarla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlediği aktarıldı.İngiliz basınında yer aland haberlerde Los Angeles, Brüksel ve Paris’te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, benzer bir toplantının Londra’da yapılmasının planlandığı belirtildi.Bu görüşmelerin, güvenlik konularının sanat yoluyla nasıl anlatılabileceğine dair fikir alışverişi amacı taşıdığı ifade edildi.Sanat dünyasında rahatsızlık yarattıLondra merkezli The Guardian, toplantılara davet edilen bazı isimlerin, bu süreci eleştirdiği ve mesafeli yaklaştığı aktardı.Senarist Alan O’Gorman’ın, girişimi 'akıl almaz' ve 'açıkça propaganda' olarak nitelendirdiği ifade edildi.Bazı katılımcıların, sanatın siyasi ve askeri amaçlarla yönlendirilmesi ihtimalinden rahatsız olduğu belirtildi.Ayrıca bazı davetlilerin, bu tür toplantıların sanatçıları "NATO’nun mesajlarını üretmeye teşvik edebileceği" görüşünü dile getirdiği aktarıldı.‘Gizli bilgi’ ve yönlendirme endişesiUzun yıllardır sektörde çalışan senarist ve yapımcı Faisal A. Qureshi’nin, bu tür görüşmelerin yaratıcı kişiler üzerinde etkili olabileceğini söylediği belirtildi.Qureshi, bu tür toplantılarda yaratıcı kişilerin kendilerine verilen bilgileri yeterince sorgulayıp sorgulamayacağı konusunda soru işaretleri olduğunu ifade etti.Bu durumun, anlatıların tek taraflı bir bakış açısıyla şekillenmesi riskini artırabileceği ifade edildi.Ayrıca bu tür toplantıların, katılımcılara "özel bilgiye erişim hissi vererek" algıyı etkileyebileceği yönünde görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.NATO: Amaç yalnızca diyalogNATO yetkililerinin ise eleştirileri reddettiği ve toplantıların, sektör temsilcilerinin ittifakın işleyişini daha iyi anlamak istemesi üzerine düzenlendiğini savunduğu aktarıldı.Yetkililerin, bu görüşmelerin zorunlu bir yönlendirme içermediğini ve karşılıklı diyalog ortamı sunduğunu belirttiği ifade edildi.Ayrıca bazı düşünce kuruluşlarının, savunma politikalarına yönelik kamu desteğini artırmak için sanat ve kültür alanıyla daha fazla etkileşim kurulması gerektiğini savunduğu aktarıldı.Daha önce de bazı senaristlerin NATO merkezine davet edilerek güvenlik politikaları hakkında bilgilendirildiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/abd-enerji-bakanligi-siginaklari-imha-edecek-nukleer-silah-gelistirmek-icin-milyonlarca-dolar-1105449078.html
los angeles
brüksel
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105454338_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9a2fd59402518b0963704c21faaec320.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nato, los angeles, brüksel, paris, sinema, televizyon, propaganda
abd, nato, los angeles, brüksel, paris, sinema, televizyon, propaganda
NATO’nun gizli buluşmaları Batı basınında: Film ve dizilerde ‘propaganda’ tartışması
NATO’nun senarist ve yapımcılarla yaptığı kapalı toplantılar, sanat dünyasında tartışma başlattı. Bazı katılımcılar bu görüşmelerin ‘propaganda üretme girişimi’ olduğunu öne sürerken, NATO bunun yalnızca bilgi paylaşımı olduğunu savundu.
NATO’nun, Avrupa ve ABD’de film ve televizyon sektöründen senarist, yönetmen ve yapımcılarla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlediği aktarıldı.
İngiliz basınında yer aland haberlerde Los Angeles, Brüksel ve Paris’te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, benzer bir toplantının Londra’da yapılmasının planlandığı belirtildi.
Bu görüşmelerin, güvenlik konularının sanat yoluyla nasıl anlatılabileceğine dair fikir alışverişi amacı taşıdığı ifade edildi.
Sanat dünyasında rahatsızlık yarattı
Londra merkezli The Guardian, toplantılara davet edilen bazı isimlerin, bu süreci eleştirdiği ve mesafeli yaklaştığı aktardı.
Senarist Alan O’Gorman’ın, girişimi 'akıl almaz' ve 'açıkça propaganda' olarak nitelendirdiği ifade edildi.
Bazı katılımcıların, sanatın siyasi ve askeri amaçlarla yönlendirilmesi ihtimalinden rahatsız olduğu belirtildi.
Ayrıca bazı davetlilerin, bu tür toplantıların sanatçıları "NATO’nun mesajlarını üretmeye teşvik edebileceği" görüşünü dile getirdiği aktarıldı.
‘Gizli bilgi’ ve yönlendirme endişesi
Uzun yıllardır sektörde çalışan senarist ve yapımcı Faisal A. Qureshi’nin, bu tür görüşmelerin yaratıcı kişiler üzerinde etkili olabileceğini söylediği belirtildi.
Qureshi, bu tür toplantılarda yaratıcı kişilerin kendilerine verilen bilgileri yeterince sorgulayıp sorgulamayacağı konusunda soru işaretleri olduğunu ifade etti.
Bu durumun, anlatıların tek taraflı bir bakış açısıyla şekillenmesi riskini artırabileceği ifade edildi.
Ayrıca bu tür toplantıların, katılımcılara "özel bilgiye erişim hissi vererek" algıyı etkileyebileceği yönünde görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.
NATO: Amaç yalnızca diyalog
NATO yetkililerinin ise eleştirileri reddettiği ve toplantıların, sektör temsilcilerinin ittifakın işleyişini daha iyi anlamak istemesi üzerine düzenlendiğini savunduğu aktarıldı.
Yetkililerin, bu görüşmelerin zorunlu bir yönlendirme içermediğini ve karşılıklı diyalog ortamı sunduğunu belirttiği ifade edildi.
Ayrıca bazı düşünce kuruluşlarının, savunma politikalarına yönelik kamu desteğini artırmak için sanat ve kültür alanıyla daha fazla etkileşim kurulması gerektiğini savunduğu aktarıldı.
Daha önce de bazı senaristlerin NATO merkezine davet edilerek güvenlik politikaları hakkında bilgilendirildiği hatırlatıldı.