NATO’nun gizli buluşmaları Batı basınında: Film ve dizilerde ‘propaganda’ tartışması

Sputnik Türkiye

NATO'nun senarist ve yapımcılarla yaptığı kapalı toplantılar, sanat dünyasında tartışma başlattı. Bazı katılımcılar bu görüşmelerin 'propaganda üretme... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T12:41+0300

NATO’nun, Avrupa ve ABD’de film ve televizyon sektöründen senarist, yönetmen ve yapımcılarla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlediği aktarıldı.İngiliz basınında yer aland haberlerde Los Angeles, Brüksel ve Paris’te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, benzer bir toplantının Londra’da yapılmasının planlandığı belirtildi.Bu görüşmelerin, güvenlik konularının sanat yoluyla nasıl anlatılabileceğine dair fikir alışverişi amacı taşıdığı ifade edildi.Sanat dünyasında rahatsızlık yarattıLondra merkezli The Guardian, toplantılara davet edilen bazı isimlerin, bu süreci eleştirdiği ve mesafeli yaklaştığı aktardı.Senarist Alan O’Gorman’ın, girişimi 'akıl almaz' ve 'açıkça propaganda' olarak nitelendirdiği ifade edildi.Bazı katılımcıların, sanatın siyasi ve askeri amaçlarla yönlendirilmesi ihtimalinden rahatsız olduğu belirtildi.Ayrıca bazı davetlilerin, bu tür toplantıların sanatçıları "NATO’nun mesajlarını üretmeye teşvik edebileceği" görüşünü dile getirdiği aktarıldı.‘Gizli bilgi’ ve yönlendirme endişesiUzun yıllardır sektörde çalışan senarist ve yapımcı Faisal A. Qureshi’nin, bu tür görüşmelerin yaratıcı kişiler üzerinde etkili olabileceğini söylediği belirtildi.Qureshi, bu tür toplantılarda yaratıcı kişilerin kendilerine verilen bilgileri yeterince sorgulayıp sorgulamayacağı konusunda soru işaretleri olduğunu ifade etti.Bu durumun, anlatıların tek taraflı bir bakış açısıyla şekillenmesi riskini artırabileceği ifade edildi.Ayrıca bu tür toplantıların, katılımcılara "özel bilgiye erişim hissi vererek" algıyı etkileyebileceği yönünde görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.NATO: Amaç yalnızca diyalogNATO yetkililerinin ise eleştirileri reddettiği ve toplantıların, sektör temsilcilerinin ittifakın işleyişini daha iyi anlamak istemesi üzerine düzenlendiğini savunduğu aktarıldı.Yetkililerin, bu görüşmelerin zorunlu bir yönlendirme içermediğini ve karşılıklı diyalog ortamı sunduğunu belirttiği ifade edildi.Ayrıca bazı düşünce kuruluşlarının, savunma politikalarına yönelik kamu desteğini artırmak için sanat ve kültür alanıyla daha fazla etkileşim kurulması gerektiğini savunduğu aktarıldı.Daha önce de bazı senaristlerin NATO merkezine davet edilerek güvenlik politikaları hakkında bilgilendirildiği hatırlatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

