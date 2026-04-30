Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İşlemlerin ardından Zuhal Böcek gözaltına alındı.Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

