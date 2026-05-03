Mayıs başladı, bahardan eser yok: Meteoroloji, 43 il için sarı kod verdi, kar ve sağanak uyarısı yaptı

2026-05-03T09:33+0300

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giren soğuk hava dalgası mayıs başında kışı geri getirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Ege'de sıcaklık düşüyorİç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel riski var.Meteoroloji'den 43 ile uyarıMGM; Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Uşak, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Yozgat'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'nın bile bazı ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı.Kuvvetli sağanak beklenen iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Şanlıurfa, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.Fırtına uyarısıMarmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında hızı 40-60 km/saate ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.Bugün ve yarın ülkenin tamamında yağış var. Salı gününden itibaren ise yağışlar batı illerinden başlayıp, kademeli olarak yerini çok bulutlu ve açık havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yükselecek.Çöl tozu etkili olacakDoğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek.Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 7/12 derece.- İstanbul 7/12 derece.- Denizli 9/12 derece.- İzmir 8/15 derece.- Adana 15/23 derece.- Ankara 5/11 derece.- Samsun 9/12 derece.- Erzurum 5/14 derece.- Malatya 11/20 derece.- Kars 5/17 derece.- Diyarbakır 11/21 derece.- Şanlıurfa 15/25 derece.

