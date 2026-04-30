Meteoroloji Marmara dahil 6 bölge de sağanak için saat verdi: Sıcaklıklar düşüyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege hariç 6 bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Gece saatlerinde yağışın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve...

2026-04-30T07:08+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Cuma) gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ – °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR – °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMUĞLA – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutluÇANKIRI – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurluZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/yagmur-ormanlarinda-kayip-yavasladi-umut-veren-dususe-ragmen-tehlike-suruyor-1105362192.html

