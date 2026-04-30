Meteoroloji Marmara dahil 6 bölge de sağanak için saat verdi: Sıcaklıklar düşüyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege hariç 6 bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Gece saatlerinde yağışın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve...
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege hariç 6 bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Gece saatlerinde yağışın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Cuma) gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ – °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
