İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Marmara'da fırtına uyarıları yapıldı: Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Marmara'da fırtına uyarıları yapıldı: Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
2026-05-03T10:04+0300
2026-05-03T11:20+0300
10:04 03.05.2026 (güncellendi: 11:20 03.05.2026)
İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara bölgesi için hızı 80 km/saati bulacak fırtına uyarısı yaptı.

İDO'da sefer iptalleri

Uyarının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri de yapılamayacak.
