Marmara'da fırtına uyarıları yapıldı: Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
2026-05-03T10:04+0300
2026-05-03T11:20+0300
10:04 03.05.2026 (güncellendi: 11:20 03.05.2026)
İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara bölgesi için hızı 80 km/saati bulacak fırtına uyarısı yaptı.
Uyarının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri de yapılamayacak.