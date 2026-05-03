Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Malatya-Adıyaman karayolu mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
2026-05-03T20:51+0300
Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü Malatya-Adıyaman karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
19:13 03.05.2026 (güncellendi: 20:51 03.05.2026)
Malatya-Adıyaman karayolu mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü Malatya-Adıyaman karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza yerinde incelemede bulundu. Vali Yavuz, gazetecilere, üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
Adıyaman'a seyir halindeyken Doğanşehir mülki hudutları içerisinde bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu maalesef üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın oluş sebebiyle ilgili şu anda gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılıyor. Yine yakın bir yerdeki kamera kayıtları da incelendi ve inceleniyor. Otobüsün içerisinde 44 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bize verilen bilgi bu yönde. Arama kurtarma çalışmalarımız bu saat itibariyle tamamlanmış bulunuyor. Yaralılarımızın tamamı sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. Durumu ağır olanlar var, müdahale edilenler ve hafif yaralı olanlar var. Daha sonra detaylı bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.