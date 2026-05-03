Domaniç Dağları'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklığının etkili olduğu yerlerden Domaniç ile İnegöl arasındaki bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T21:05+0300

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu güzergahı beyaza büründü. Dağların yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.Ekipler, güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.Ekipler, özellikle yüksek kesimlerden geçecek sürücülerin dikkatli olmaları, araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları ve takip mesafesini korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

