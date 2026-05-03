https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/kuzey-koreden-abdye-yanit-siber-saldiri-suclamalari-asilsiz-iftira-1105454155.html

Kuzey Kore’den ABD’ye yanıt: Siber saldırı suçlamaları asılsız iftira

Kuzey Kore’den ABD’ye yanıt: Siber saldırı suçlamaları asılsız iftira

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, ABD’nin siber saldırı suçlamalarını 'asılsız iftira' olarak nitelendirerek reddetti. Pyongyang yönetimi, Washington’un 'var olmayan bir tehdit... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T12:50+0300

2026-05-03T12:50+0300

2026-05-03T12:50+0300

dünya

abd

pyongyang

washington

kore merkezi haber ajansı (kcna)

siber saldırı

para aklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104221/53/1042215376_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ce352d72d0d1e85f152d368b63d2d35.jpg

Kuzey Kore, uluslararası siber saldırıların arkasında olduğu yönündeki ABD'nin suçlamalarını 'asılsız iftira' olarak nitelendirerek reddetti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington yönetiminin Pyongyang'a yönelik 'var olmayan bir siber tehdit' algısı oluşturmaya çalıştığını savundu.Sözcü, ABD'nin iddialarını "ülkenin imajını zedelemeye yönelik asılsız iftira" olarak niteleyerek bu tür faaliyetlerin Kuzey Kore ile ilişkilendirilmesinin 'tek taraflı bir iddia' olduğunu belirtti.ABD'nin kendisini bu alanda 'mağdur' olarak göstermesinin 'mantıksız' olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin küresel bilişim altyapısı üzerindeki kontrolü nedeniyle diğer ülkelere yönelik siber saldırılar yürüttüğünü öne sürdü.Sözcü, bu nedenle ABD'nin kendisini 'mağdur' olarak tanımlamasının çelişkili olduğunu ifade etti.ABD yönetimi Kasım 2025'te, siber suçlardan elde edilen fonları aklamakla suçlanan bazı Kuzey Koreli bankacılar ve kurumları yaptırım listesine eklemişti.ABD Hazine Bakanlığı, mart ayında Kuzey Kore bağlantılı operasyonlarla ilişkili 6 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulamış, söz konusu yapıların yasa dışı gelirleri dijital varlıklar üzerinden aktardığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/abd-enerji-bakanligi-siginaklari-imha-edecek-nukleer-silah-gelistirmek-icin-milyonlarca-dolar-1105449078.html

pyongyang

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pyongyang, washington, kore merkezi haber ajansı (kcna), siber saldırı, para aklama