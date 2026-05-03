https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/izmirde-ev-yangini-15-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1105455761.html
İzmir'de ev yangını: 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
İzmir'de ev yangını: 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T13:12+0300
2026-05-03T13:12+0300
2026-05-03T13:12+0300
türki̇ye
türkiye
yangın
i̇zmir
bebek
ihmal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105455604_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_5ad61aca900afb6e129801cdddd00c36.jpg
İzmir'de çıkan yangında 1 buçuk yaşında bebek hayatını kaybetti.İzmir'de üzücü yangınAlınan bilgiye göre, dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.Anne markette baba çalışıyorduYangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi.Anne gözaltına alındı.Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/istanbul-valiliginden-catalca-ve-beykoz-yangini-aciklamasi-1105289725.html
türki̇ye
i̇zmir
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105455604_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_b95fcb936e3142749124fbbc4e75f2c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, yangın, i̇zmir, bebek, ihmal
türkiye, yangın, i̇zmir, bebek, ihmal
İzmir'de ev yangını: 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de çıkan yangında 1 buçuk yaşında bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Anne markette baba çalışıyordu
Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi.
Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.