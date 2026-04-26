İstanbul Valiliği'nden Çatalca ve Beykoz yangını açıklaması
İstanbul Valiliği, Çatalca ve Beykoz ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çatalca ve Beykoz ilçelerinde başlayan iki orman yangını paniğe neden oldu.İstanbul Valiliği, Çatalca İhsaniye Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangının 4 arazöz ve 30 personelin müdahalesiyle söndürüldüğünü, 0.5 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.Valilik, Beykoz Kılıçlı Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan yangına ise 3 helikopter, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edildiğini, saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/beykozda-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1105289089.html
