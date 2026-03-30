Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/israil-yasayi-kabul-etti-filistinli-mahkumlara-idam-cezasi-onaylandi-1104627351.html
İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı
İsrail, ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı kabul etti. Knesset'in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104627180_0:13:599:350_1920x0_80_0_0_51660e7dc2a83050d66e9475dd293821.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104627180_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_2f16052f93c75956f4cbd624c12b59c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı

21:29 30.03.2026
© AABinyamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir
Binyamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
© AA
Abone ol
İsrail, ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı kabul etti. Knesset’in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
İsrail parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren bir yasayı kabul etti.
Yasa, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemeler tarafından 'terör eylemi' olarak nitelendirilen ölümcül saldırıları kasten gerçekleştirdiği belirlenen Filistinliler için idam cezasını varsayılan ceza haline getiriyor.
Tasarıya göre idama mahkum edilen kişiler, yalnızca yetkili personelin ziyaret edebileceği ayrı bir tesiste tutulacak. Hukuki görüşmeler ise yalnızca video bağlantısı yoluyla yapılabilecek. İnfazların, hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
İsrail’de idam cezası en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann için uygulanmıştı.
Knesset, İsrail Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
DÜNYA
İsrail'de 'Filistinli mahkumlara' idam cezası meclis komitesinde onaylandı
25 Mart, 07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала