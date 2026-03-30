İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı

İsrail, ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı kabul etti. Knesset'in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T21:29+0300

İsrail parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren bir yasayı kabul etti.Yasa, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemeler tarafından 'terör eylemi' olarak nitelendirilen ölümcül saldırıları kasten gerçekleştirdiği belirlenen Filistinliler için idam cezasını varsayılan ceza haline getiriyor.Tasarıya göre idama mahkum edilen kişiler, yalnızca yetkili personelin ziyaret edebileceği ayrı bir tesiste tutulacak. Hukuki görüşmeler ise yalnızca video bağlantısı yoluyla yapılabilecek. İnfazların, hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.İsrail’de idam cezası en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann için uygulanmıştı.

