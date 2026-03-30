İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı
İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı
Sputnik Türkiye
İsrail, ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı kabul etti. Knesset'in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T21:29+0300
2026-03-30T21:29+0300
2026-03-30T21:29+0300
İsrail parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren bir yasayı kabul etti.Yasa, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemeler tarafından 'terör eylemi' olarak nitelendirilen ölümcül saldırıları kasten gerçekleştirdiği belirlenen Filistinliler için idam cezasını varsayılan ceza haline getiriyor.Tasarıya göre idama mahkum edilen kişiler, yalnızca yetkili personelin ziyaret edebileceği ayrı bir tesiste tutulacak. Hukuki görüşmeler ise yalnızca video bağlantısı yoluyla yapılabilecek. İnfazların, hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.İsrail’de idam cezası en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann için uygulanmıştı.
ortadoğu, i̇srail, filistin, filistin yönetimi, terör, terör saldırısı, terör eylemi
İsrail, yasayı kabul etti: Filistinli mahkumlara idam cezası onaylandı
İsrail, ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere idam cezası öngören yasayı kabul etti. Knesset’in onayladığı düzenleme kapsamında infazların hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
İsrail parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren bir yasayı kabul etti.
Yasa, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemeler tarafından 'terör eylemi' olarak nitelendirilen ölümcül saldırıları kasten gerçekleştirdiği belirlenen Filistinliler için idam cezasını varsayılan ceza haline getiriyor.
Tasarıya göre idama mahkum edilen kişiler, yalnızca yetkili personelin ziyaret edebileceği ayrı bir tesiste tutulacak. Hukuki görüşmeler ise yalnızca video bağlantısı yoluyla yapılabilecek. İnfazların, hükümden sonraki 90 gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
İsrail’de idam cezası en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann için uygulanmıştı.