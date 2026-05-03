https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/ispanya-basbakani-sanchezin-ucagi-ankaraya-acil-inis-yapti-1105464842.html

İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

İspanya, Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını açıkladı. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T23:26+0300

2026-05-03T23:26+0300

2026-05-03T23:28+0300

dünya

erivan

ankara

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491740_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_118922e897b8a6ac4d56ac931c371491.jpg

İspanya'nın resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı..Ülkenin resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantda internetten bağlantıyla yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/malatyada-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1105462236.html

erivan

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erivan, ankara, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, uçak