Grönland’da geçen 'dünyanın en kısa futbol ligi'
Yeni belgesel No Place For Football için ilk fragman yayımlandı. Yapım, Nuuk merkezli bir futbol kulübünün, dünyanın en kısa futbol sezonunda şampiyonluk hayaliyle verdiği zorlu mücadeleyi konu alıyor. Detaylar haberde...
2026-05-03T17:45+0300
17:45 03.05.2026
© Fotoğraf : 'No Place for Football' belgeseli fragmanından ekran görüntüsüGrönland'da bir futbol maçı
Yeni belgesel No Place For Football (Futbola Yer Yok) Nuuk merkezli bir futbol kulübünün, dünyanın en kısa futbol sezonunda şampiyonluk hayaliyle verdiği zorlu mücadeleyi anlatırken, belgeselden ilk görüntüler viral oldu.
Yeni belgesel No Place For Football (Futbol için Yer Yok) için ilk fragman yayımlandı. Yapım, Nuuk merkezli bir futbol kulübünün, dünyanın en kısa futbol sezonunda şampiyonluk hayaliyle verdiği zorlu mücadeleyi konu alıyor.
Kuzey Kutup Dairesi boyunca geçen hikaye, B67 takımının Ilulissat’a doğru yaptığı zorlu yolculuğu takip ediyor.
Takım, Grönland’ın kendine özgü ve oldukça kısa süren futbol sezonunda mücadele ederken hem güçlü rakiplerle karşılaşıyor hem de fiziksel zorluklarla baş etmeye çalışıyor.
'Kültürel kalp atışı'

Belgesel, ekibe sağlanan geniş erişim sayesinde oyuncuların yalnızca saha içindeki rekabetini değil, aynı zamanda topluluklarını temsil etmenin getirdiği baskıyı ve dayanışmayı da gözler önüne seriyor. Çarpıcı doğa manzaraları eşliğinde ilerleyen anlatı, Grönland’da futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda adanın kültürel ‘kalp atışı’ olduğunu vurguluyor.
No Place For Football, dünya prömiyerini 3 Mayıs’ta DocLands Belgesel Festivali’nde yapılıyor. Filmin, yaz başında dijital platformlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.
