Diyarbakır Valiliği'nden Süper Lig'e yükselme kutlamalarında uzun namlulu silah görüntüleriyle ilgili açıklama
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselme kutlamalarında çekilen görüntülerde 'uzun namlulu silah tutan' bir kişinin yer almasıyla ilgili Diyarbakır... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T17:36+0300
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselme kutlamalarında çekilen görüntülerde 'uzun namlulu silah tutan' bir kişinin yer almasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Silahın oyuncak olduğu ve silahı tutanın ise 'suça sürüklenen çocuk' olduğu bildirildi.
Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüyle ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Oyuncak silah ve 'suça sürüklenen çocuk' vurgusu yapılan valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Yapılan incelemelerde kamuoyunda da tepki çeken, bir araçtan sarkan ve yüzünü kapatan bir şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren görüntüler tespit edilmiştir. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup tahkikat devam etmektedir.
Soayal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyundan tepki çekmişti.