Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği bir diğer il Elazığ oldu. Sürsürü Camisi'nin minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
Elazığ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yağı sırasında Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.Bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.
