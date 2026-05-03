Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/elazigda-yildirim-isabet-eden-caminin-minaresi-yikildi-1105464697.html
Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği bir diğer il Elazığ oldu. Sürsürü Camisi'nin minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T23:06+0300
2026-05-03T23:06+0300
türki̇ye
yıldırım
elazığ
cami
minare
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105464540_0:111:2730:1647_1920x0_80_0_0_1a759e1095803b90b0be4af4a58dabc8.jpg
Elazığ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yağı sırasında Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.Bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/gaziantep-ve-sanliurfada-firtina-yaralilar-var-1105463163.html
türki̇ye
yıldırım
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105464540_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7431112a07c4c43bfb72ec743d21d586.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yıldırım, elazığ, cami, minare
yıldırım, elazığ, cami, minare

Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

23:06 03.05.2026
© AA / İsmail ŞenElazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı
Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
© AA / İsmail Şen
Abone ol
Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği bir diğer il Elazığ oldu. Sürsürü Camisi'nin minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.
Elazığ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağı sırasında Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.
Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.
Gaziantep'te sağanak ve fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
TÜRKİYE
Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına: Bir can kaybı ve onlarca yaralı var, eğitime ara verildi
Dün, 21:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала