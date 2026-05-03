https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/3-mayista-izmirde-kar-saskinligi-1105458448.html
Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı
Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı
Sputnik Türkiye
İzmir'de kar
2026-05-03T14:44+0300
2026-05-03T14:44+0300
2026-05-03T14:56+0300
yaşam
i̇zmir
gölcük
kar
düzce
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105458291_0:732:1200:1407_1920x0_80_0_0_e11a83b40b31fefdc4c8d0bb9b840e2c.jpg
Yazın başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala İzmir'de yapan kar, kentlileri şaşırttı.İzmir'de mayıs karıİlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.Düzce'de de kar etkili olduDüzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/marmarada-firtina-uyarilari-yapildi-deniz-otobusu-seferleri-iptal-edildi-1105450693.html
i̇zmir
gölcük
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105458291_0:619:1200:1519_1920x0_80_0_0_2004c7fe6f011feed685a2855ee2404c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, gölcük, kar, düzce, meteoroloji genel müdürlüğü
i̇zmir, gölcük, kar, düzce, meteoroloji genel müdürlüğü
Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı
14:44 03.05.2026 (güncellendi: 14:56 03.05.2026)
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yazın başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala İzmir'de yapan kar, kentlileri şaşırttı.
İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.
Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.
Düzce'de de kar etkili oldu
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.
Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.