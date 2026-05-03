Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı
2026-05-03T14:44+0300
2026-05-03T14:56+0300
Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı

14:44 03.05.2026 (güncellendi: 14:56 03.05.2026)
© Ödemiş Belediyesi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yazın başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala İzmir'de yapan kar, kentlileri şaşırttı.

İzmir'de mayıs karı

İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.
Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.

Düzce'de de kar etkili oldu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.
Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
