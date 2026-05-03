https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/3-mayista-izmirde-kar-saskinligi-1105458448.html

Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı

Yaza 1 aydan az bir süre kaldı: 3 Mayıs'ta İzmir'de kar şaşkınlığı

Sputnik Türkiye

İzmir'de kar

2026-05-03T14:44+0300

2026-05-03T14:44+0300

2026-05-03T14:56+0300

yaşam

i̇zmir

gölcük

kar

düzce

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105458291_0:732:1200:1407_1920x0_80_0_0_e11a83b40b31fefdc4c8d0bb9b840e2c.jpg

Yazın başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala İzmir'de yapan kar, kentlileri şaşırttı.İzmir'de mayıs karıİlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.Düzce'de de kar etkili olduDüzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/marmarada-firtina-uyarilari-yapildi-deniz-otobusu-seferleri-iptal-edildi-1105450693.html

i̇zmir

gölcük

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, gölcük, kar, düzce, meteoroloji genel müdürlüğü