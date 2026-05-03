Çin'den ABD'ye sert hamle: Bağımsız rafineriler için yaptırımlar engellendi
Çin, İran petrolü aldığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım uyguladığı rafinerilere karşı adım attı. Pekin yönetimi, kararın 'uluslararası hukuka aykırı' olduğunu... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
Çin’den ABD’ye sert hamle: Bağımsız rafineriler için yaptırımlar engellendi

© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
Çin, İran petrolü aldığı gerekçesiyle ABD’nin yaptırım uyguladığı rafinerilere karşı adım attı. Pekin yönetimi, kararın ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunu savunarak yaptırımların uygulanmasını yasakladı.
Çin’in, ABD’nin beş rafineriye yönelik yaptırımlarına karşı resmi bir engelleme kararı aldığı aktarıldı.
Bu kararın, Çinli şirketlerin söz konusu yaptırımları tanımaması ve uygulamaması gerektiğini içerdiği belirtildi.
ABD’nin yaptırımlarının, İran’dan petrol alındığı gerekçesiyle bu şirketleri finansal sistemden dışlamayı hedeflediği ifade edildi.

‘Uluslararası hukuka aykırı’ tepkisi

Çin Ticaret Bakanlığı’nın, ABD’nin kararını "uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı" olarak nitelendirdiği aktarıldı.
Pekin yönetiminin, yaptırımların Çin şirketlerinin diğer ülkelerle ticaretini haksız şekilde kısıtladığını savunduğu belirtildi.
Ayrıca alınan kararın, ulusal egemenlik, güvenlik ve ekonomik çıkarları koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

Enerji hattında gerilim büyüyor

ABD’nin yaptırım listesine aldığı rafineriler arasında Hengli Petrochemical ile birlikte dört bağımsız küçük ölçekli rafinerinin bulunduğu aktarıldı.
Bu rafinerilerin, İran petrolü ticaretinde önemli rol oynadığı ve küresel enerji dengelerinde etkili olduğu belirtildi.
Verilere göre Çin’in, İran’dan yapılan petrol sevkiyatlarının büyük bölümünü satın aldığı ifade edildi.
Uzmanların, bu gelişmenin ABD ile Çin arasında ekonomik ve enerji alanındaki gerilimi artırabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.
